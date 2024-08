Neue Powerstations und Powerbanks von EcoFlow im Anmarsch

Und da sind auch schon die nächsten neuen Produkte, die in gut zwei Wochen auf der IFA auch hierzulande vorgestellt werden dürften. Nachdem ja bereits bekannt ist, dass die Delta Pro 3 im September nach Deutschland kommt, sind jetzt auf der japanischen Webseite von EcoFlow weitere neue Geräte aufgetaucht.

Die technischen Daten sind zwar noch ein wenig mit Vorsicht zu genießen, da das Stromnetz in Fernost zum Teil leicht abweichende Spezifikationen hat, solltet ihr den Kauf einer neuen Powerstation planen, sind die generellen Infos über eine neue Generation ja vielleicht nicht ganz unwichtig.

Die EcoFlow Delta 3 Plus ist besonders leise

Die EcoFlow Delta 3 Plus soll eine Leistung von 1.500 Watt mit einem kurzzeitigen Boost von bis zu 3.000 Watt bei einer Kapazität von 1.024 Wattstunden bieten. Der Solareingang verträgt bis zu 1.000 Watt Leistung, was für ein kompaktes Gerät dieser Klasse schon sehr viel ist. Auffällig ist das neue Design, das optisch an die bereits in den USA eingeführte Delta Pro 3 erinnert. Ein großes Augenmerk wurde auch auf die Lautstärke gelegt, bei einer Leistung von maximal 600 Watt ist die Delta 3 Plus mit nur 30 Dezibel äußerst leise.

EcoFlow River 3 Plus kommt mit Zusatz-Akkus

Falls ihr eine kompakte Powerstation sucht, solltet ihr gegebenenfalls auf die neue River-Serie von EcoFlow warten. Diese wird zukünftig 33 Prozent kompakter gestaltet und ebenfalls sehr leise im Betrieb sein. Mit der EcoFlow River 3 und River 3 Plus liefert der Hersteller hier wohl gleich zwei neue Modelle.

Die River 3 kommt mit einer Kapazität von 230 Wattstunden, liefert bis zu 300 Watt Leistung und einen Boots von bis zu 450 Watt. Die River 3 Plus schafft mit 600 Watt (900 Watt Boost) im regulären Betrieb noch einmal deutlich mehr. Zudem kann die Kapazität von 268 Wattstunden über kleine Zusatz-Akkus auf bis zu 840 Watt erweitert werden. Alle neuen Powerbanks verfügen neben integrierten Steckdosen auch über mehrere USB-Anschlüsse.

MagSafe-Powerbanks mit Qi2 und weiteren Features

Abgerundet werden die Neuheiten durch mehrere kleine MagSafe-Powerbanks. EcoFlow will hier wohl einige verschiedene Modelle anbieten, die neben einem Ständer zum Teil auch mit einem integrierten Kabel ausgestattet sind. Die Kapazität liegt bei üblichen 5.000 mAh und es gibt eine Unterstützung für Qi2. Das iPhone wird drahtlos also mit den vollen 15 Watt geladen, per Kabel sind sogar bis 30 Watt möglich. Eines der Modelle bietet sogar 10.000 mAh mit bis zu 65 Watt Leistung.