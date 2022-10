Neues von Twitter: Bis zu vier Medien pro Tweet, Editieren für Twitter Blue und mehr

Erst kürzlich sorgte der Kurznachrichtendienst Twitter erneut für großes Aufsehen: Tesla-CEO Elon Musk entschied sich nun doch, die Plattform kaufen zu wollen. Doch auch abseits dieser Nachricht passiert in diesen Tagen einiges beim sozialen Netzwerk.

Bisher mussten Twitter-Nutzer und -Nutzerinnen sich entscheiden, welche Medienart sie an einen Tweet anhängen wollten. Bis zu vier Fotos, Videos, Memes oder GIFs waren pro Tweet möglich, allerdings nie gemischt unter einem Tweet. Jetzt erlaubt Twitter, auch verschiedene Medienformate mit einem Tweet zu teilen.

Wer einen Tweet verfasst und gemischte Inhalte teilen möchte, tippt auf die entsprechenden Buttons für „Medien“ oder „GIF“. Danach wählt man die entsprechenden Inhalte aus und ergänzt diese optional mit dem Text des Tweets. Bis zu vier Mal kann man diesen Vorgang wiederholen, um verschiedene Medien hinzuzufügen. Vor dem Absenden lassen sich diese dann auch noch in ihrer Reihenfolge ändern. Das neue Feature wird sowohl für iOS als auch für Android ausgerollt, die so erstellten Tweets mit gemischten Medien sollen sich von allen Geräten aus aufrufen lassen.

Twitter hat zudem kürzlich angekündigt, für Abonnenten und Abonnentinnen des Twitter Blue-Premium-Abos in den USA testweise eine Editieren-Funktion für Tweets zur Verfügung zu stellen. Zuvor gab es das Feature bereits für Twitter Blue in Kanada, Australien und Neuseeland.

the Edit Tweet test is expanding and now rolling out to Twitter Blue members in the US

go ahead, try it out! https://t.co/828Q3PIQL5

— Twitter Blue (@TwitterBlue) October 6, 2022