Tony Fadell und das USB-C-Gesetz: „Es ist an der Zeit, das Richtige zu tun“

Der frühere Apple-Manager Tony Fadell ist schon länger nicht mehr für den Konzern aus Cupertino tätig, aber äußert sich nach wie vor gerne zu Themen aus dem Apple-Kosmos und teilt seine eigenen Erfahrungen während seiner Apple-Zeit mit. Nun hat Fadell seine Gedanken zum just beschlossenen EU-Gesetz zur USB-C-Pflicht bei Elektronikgeräten mitgeteilt, von dem auch Apple betroffen sein wird.

And guess who was leading the team that invented the Mfi program?!? It’s time to do the right thing… period! https://t.co/p7beOHNzqE — Tony Fadell (@tfadell) October 6, 2022

Tony Fadell glaubt, es sei „an der Zeit, das Richtige zu tun“, teilt der frühere Apple-Ingenieur in einem Tweet bei Twitter mit. Aktuell sehe er Apple in einer monopolistischen Position. Dem vorangegangen war eine Frage eines Twitter-Users, ob der iPod erfolgreich gewesen wäre, wenn Apple statt der schnellen FireWire-Technologie USB 1.0 hätte verwenden müssen. Fadell erklärte, dass sich „die Welt auf USB-C eingestellt“ habe und die Grenzen älterer Standards erreicht wurden. Die EU würde „Apple einfach dazu zwingen, das Richtige zu tun… das ist offen gesagt überfällig.“

I can’t see a problem. The world has converged on USB-C. The physical & user limits have been hit. Next up is wireless per, not a diff physical connection.

So I’m not too worried about this regulation. They’re simply forcing Apple to do the right thing… it’s overdue frankly. https://t.co/COtiZNCtmn — Tony Fadell (@tfadell) October 6, 2022

In einem anderen Tweet wirft Fadell Apple dann sogar eine Monopolstellung vor. Das EU-Gesetz sei nur deswegen notwendig, „weil Apple nicht das Richtige getan hat. Punkt. Hier geht es um eine monopolartige Stellung und nicht um Technologie.“ Zudem sieht er eine EU-Regulierung einfacher zu realisieren als ein Gerichtsverfahren aufgrund einer Monopolstellung. „Apple missbraucht seine Marktposition, und das sage ich als Typ, der den 30-Pin-Connector auf den Weg gebracht hat“, so Fadell.

I get it. Frankly forcing Apple to make this brain dead change for the planet through regulation is a much lot easier than a monopolistic legal trial. Again, Apple is abusing their market position & this is coming from the guy who made the 30 pin connector happen! https://t.co/mrVqOpHXJ3 — Tony Fadell (@tfadell) October 6, 2022

Der Hintergrund der Twitter-Diskussion ist das jüngst vom Europaparlament verabschiedete Gesetz, das bis Ende 2024 einen einheitlichen Ladeanschluss in Form von USB-C bei allen kleineren Elektrogeräten wie Smartphones, Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer, Videospielkonsolen und E-Reader vorsieht. Ab Frühjahr 2026 soll dies auch für Laptops gelten. Unseren Artikel zum Thema findet ihr zum Nachlesen hier.