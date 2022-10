WeatherPro mit Standort-Fehler, WetterOnline mit kleiner Verbesserung

Ich bin seit Jahren treuer Fan der Wetter-App WeatherPro (App Store-Link). Früher wurde die App vom deutschen Unternehmen MeteoGroup entwickelt, seit einigen Jahren gehört WeatherPro aber zum US-Riesen DTN. Während man schon im Jahr 2019 eine komplette Neuentwicklung anbieten wollte, ist diese durch die Übernahme in der Versenkung verschwunden. Die derzeit verfügbare iOS-App wird zwar weiter gepflegt, allerdings gibt es Updates nur im Schneckentempo.

So hat sich in der neusten Version vom Juli ein nerviger Fehler eingeschlichen. Die automatische Standorterkennung funktioniert nicht mehr. Ich bin letzte Woche ein wenig durch Deutschland gereist und habe ein paar Freunde besucht und leider hat WeatherPro den Standort nie aktualisiert. Hier musste ich stets die Stadt manuell hinzufügen, in der ich mich gerade aufhalte. Vermutlich wird der Fehler mit einem nächsten Update behoben, wann das erscheinen wird, ist aber unklar.

WetterOnline zeigt Regenmenge in L/qm an

Seit ein paar Monaten habe ich parallel die App WetterOnline (App Store-Link) installiert. Auch hier gibt es Zugriff auf alle Funkionen nur gegen Bezahlung, ein Jahr kostet 9,99 Euro. Die Aufmachung finde ich durchaus gelungen, zudem kann man die Startseite nach den eigenen Vorlieben anpassen. Was mir persönlich fehlt: Die genaue Anzahl der Sonnenstunden pro Stunde. Da hab ich mich bei WeatherPro so sehr dran gewöhnt, dass mir das bei WetterOnline sofort aufgefallen ist.

Die Entwicklung und die Anzahl der Updates bei WetterOnline sind sehr regelmäßig. Mit Version 2022.20.1 hat man nun die Beschriftung der Regenmenge von mm/qm in L/qm geändert. Regen und Wasser verbindet man automatisch mit der Liter-Angabe, wobei 1 Millimeter Niederschlag genau 1 Liter Niederschlag pro Quadratmeter entspricht.

Die Frage an euch: Welche Wetter-App ist euer Favorit?