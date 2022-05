Noch eine Woche bis zur WWDC: Was sind eure Wünsche?

Es ist noch genau eine Woche, bis die nächste Apple-Keynote ansteht. Am kommenden Montag startet die World Wide Developer Conference und Apple hat wie jedes Jahr zu einer Präsentation geladen. Erstmals werden wieder Zuschauer vor Ort mit dabei sein, wir alle werden die Keynote aber auch im Live-Stream und natürlich in unserem Ticker verfolgen können.

Ob Apple auch Hardware vorstellen wird, das ist noch nicht ganz klar, zumindest einige Spekulationen gab es in diese Richtung. So sicher wie das Amen in der Kirche ist dagegen, dass Apple uns einen Ausblick auf die kommenden Betriebssystem liefern wird.

Ich habe einfach mal ein wenig überlegt und ein paar Wünsche für iOS 16, iPadOS 16 und macOS 13 zusammengeschrieben. Gerne könnt ihr die Kommentare nutzen, um euren Gedanken freien Lauf zu lassen.

Das Wünsche ich mir für die kommenden Updates

Auf dem iPhone habe ich für iOS 16 vor allem einen Wunsch: Interaktive Widgets. Insbesondere das Smart Home würde hier wirklich profitieren können. Aktuell ist es nicht möglich, ohne Umwege eine Aktion über ein Widget auszulösen. Für mich wäre das immer noch angenehmer als die Steuerung über Siri. Aber auch für viele andere Anwendungsfälle gäbe es bestimmt ebenso praktische Vorteile.

Auf dem iPad stehen seit Jahren Benutzeraccounts auf meiner Wunschliste, so wie es sie am Mac gibt. Nun gut, aus Apples Sicht wäre es wohl am schönsten, wenn jedes Familien-Mitglied ein eigenes iPad bekommt. Aber es wäre doch schon praktisch, wenn man mal eben einen Gast-Account aktivieren könnte, der Zugriff auf bestimmte Apps und Dienste hat. Was denkt ihr?

Rund um den Mac gab es in den vergangenen Tagen ein Gerücht und um Time Machine in der iCloud. Und hier muss ich sagen: Das wäre auf jeden Fall etwas, das ich sehr begrüßen würde. Aktuell schließe ich mein MacBook Pro immer mal wieder an einen externen Datenträger an. Die Lösung mit Time Machine in der Cloud würde ich persönlich definitiv bevorzugen.

Für die Apple Watch gibt es einen Wunsch, den Apple eigentlich schon vor Jahren hätte erfüllen können: Einen „App Store“ für Watchfaces. Individuelle und noch mehr Designs, das wäre definitiv etwas, für das ich sogar Geld bezahlen würde. Natürlich an Entwicklerinnen und Entwickler, die ihre Ideen besonders gut umgesetzt haben.

Fotos: Jon Prosser