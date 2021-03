Nomad Lederhülle für das MacBook Pro ab sofort verfügbar

Ihr seid auf der Suche nach einem edlen Lederumschlag für euer MacBook Pro beziehungsweise MacBook Air? Dann werft einen Blick auf die neue Nomad Lederhülle. Angekündigt im Dezember, kann man sie jetzt bei Amazon in der Farbe Braun kaufen.

Und die Preise sind gesalzen: Die Version für das 13″ MacBook Pro/Air kostet 249,95 Euro, die große Version für das 16″ MacBook Pro schlägt mit 279,95 Euro zu Buche. Damit ist die Nomad Schutzhülle sogar teurer als Apples edler Lederumschlag.

Gefertigt ist die neue Hülle für das MacBook aus braunem Horween-Leder aus den USA, das mit der Zeit leicht verfärbt und eine Patina bildet. Das MacBook wird einfach hinein geschoben, wobei die Hülle per Magnete oben geschlossen ist. Seitlich bleibt aber ein Stück offen, damit man das MacBook via USB-C direkt in der Hülle laden kann.

Alle Details auf einen Blick