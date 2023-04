Nooie HomeKit-Steckdose mit Verbrauchsmessung ab 13,35 Euro pro Stück erhältlich

Smarte Zwischenstecker können angeschlossene Geräte in HomeKit bringen und so die An-Aus-Steuerung

auch über Siri übernehmen. Neben den bekannten Marken wie Eve oder Meross, gibt es mit Nooie einen weiteren Anbieter, der jetzt auch HomeKit-Steckdosen in Deutschland vertreibt. Bisher hat Nooie nur Zwischenstecker mit Alexa und Google verkauft, die auch weiterhin erhältlich und etwas günstiger als die neue HomeKit-Version sind.

Der Nooie Zwischenstecker ist mit 5,5 x 5,5 Zentimeter als kompakt zu bezeichnen und belegt in einer Doppelsteckdose lediglich seinen eigenen Platz. Die Einbindung ins Smart Home erfolgt nur über 2,4GHz WLAN, die Einrichtung in HomeKit ist mit dem entsprechenden Code schnell erfolgt. In der Home-App oder über Siri könnt ihr dann die Steckdose steuern, hier ist lediglich An und Aus möglich.

In der herstellereigenen Nooie-App gibt es zudem eine Verbrauchsmessung. HomeKit unterstützt diese Funktion bisher nicht, daher ist man für dieses Feature auf die Nooie-App angewiesen. Wer nur HomeKit möchte, muss auf die Verbrauchsanzeige verzichten.

Das Doppelpack der Nooie HomeKit-Steckdose kostet 32,99 Euro (16,50 Euro pro Stück), wer zum 4er-Set greift zahlt 52,99 Euro (13,25 Euro pro Stück). Das Doppelpack ohne HomeKit und mit Alexa und Google kostet 24,98 Euro, das 4er-Pack mit dem 5 Euro Coupon nur 24,99 Euro.

Nur mit Alexa und Google