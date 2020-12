Oceanhorn – Chronos Dungeon: 16-Bit-Ableger aus dem Oceanhorn-Universum

Die Entwickler von Cornfox & Bros. haben mit ihrem Zelda-ähnlichen RPG Oceanhorn eine tolle Game-Serie geschaffen, dessen zweiter Teil sich unter Apple Arcade großer Beliebtheit erfreut. Offenbar war dies nicht genug: Wie uns in einer E-Mail mitgeteilt wurde, haben die Macher still und heimlich an einem weiteren Ableger gearbeitet, der schon bald bei Apple Arcade erscheinen wird – Oceanhorn: Chronos Dungeon.

„Oceanhorn: Chronos Dungeon ist unser Dungeon Crawler, bei dem sich alles um Oceanhorn dreht. Dieses Mal kannst du dich mit bis zu drei Freunden auf einem einzigen Sofa zusammenschließen, um die vielen Stockwerke des gefährlichen Verlieses zu erkunden, das dem Spiel seinen Untertitel verleiht. Mit einem Rogue-Lite-Ansatz, einem 16-Bit-Feeling und einem modernisierten Arcade-Stil kann Oceanhorn: Chronos Dungeon über schnelle Sessions gespielt werden, die von denen unserer Lieblings-Fantasy-Tabletop-Spiele inspiriert sind. Während der Titel als familienfreundlichster Dungeon Crawler entwickelt wurde, kannst du trotzdem mit einer Menge Tiefe rechnen, die zum Showdown mit Chronos führt.“

So lassen die Entwickler zu ihrer Apple Arcade-Neuerscheinung verlauten. Oceanhorn: Chronos Dungeon ist zeitlich nach dem Ende von Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm angelegt und spielt etwa 200 Jahre nach der Katastrophe. Das Königreich Arkadien ist mittlerweile in viele kleine Inseln der Uncharted Seas aufgeteilt, das alte Wissen und die Lebensweise Arkadiens sind noch immer anerkannt, aber geraten zunehmend in Vergessenheit. Umherziehende Gruppen von Direfolk, Goblins und Ogres aus den Outlands besiedeln das Land, und unter der Meeresoberfläche leben weitere gefährliche Spezies. Aber es gibt noch einen Funken Hoffnung:

„Eine Gruppe von Abenteurern hat sich auf eine Reise gemacht, um die Welt wieder zu ihrem früheren Glanz zu bringen. Auf einer fernen Insel finden sie ihren Weg in einen mythischen unterirdischen Komplex namens Chronos Dungeon. Tief im Inneren, irgendwo versteckt, liegt die Paradigmen-Sanduhr, ein Objekt, das stark genug ist, um den Lauf der Geschichte zu verändern. Werden unsere tapferen Krieger den Weg in die Tiefe finden und dieses kostbare Artefakt in die Hände bekommen? Welche Herausforderungen erwarten sie im Inneren?“

Das Spiel soll in Kürze bei Apple Arcade erscheinen und in einem Retro-Grafikstil gehalten sein. Die Entwickler beschreiben die Neuerscheinung als „Co-op Abenteuer“, das mit 1 bis 4 Spielern absolviert werden kann. Laut Info im App Store wird gleich zum Start auch eine deutsche Lokalisierung vorhanden sein. Wir sind auf jeden Fall gespannt und werden euch natürlich mit allen weiteren Neuigkeiten und Entwicklungen versorgen.