Pixelmator Pro: Update bringt neues „Deband“-Tool zum Entfernen von Artefakten

Die Bildbearbeitungs-App Pixelmator Pro (Mac App Store-Link) ist unter macOS eine tolle und vor allem weitaus günstigere Alternative zu teuren Anwendungen wie Adobe Photoshop und seinem Creative Cloud-Abonnement. Pixelmator Pro sollte für viele Anwendungsbereiche des Alltags vollkommen ausreichen und steht aktuell zum um 50 Prozent rabattierten Preis von 23,99 Euro im deutschen Mac App Store zum Download bereit. Die App ist rund 540 MB groß und erfordert macOS 11.0 oder neuer zur Installation.

Schon über das ganze Jahr verteilt hat das Entwicklerteam von Pixelmator kontinuierlich frische Updates für die eigene Bildbearbeitungs-Software veröffentlicht. Zum Jahresende präsentiert man mit der neuen Version 3.2.3 nun noch mal eine Aktualisierung, die es wirklich in sich hat und ein spannendes neues Feature mit sich bringt: Das von Pixelmator als „Deband“ bezeichnete Werkzeug. Zudem gibt es einige weihnachtliche Templates für Social Media-Posts, Grußkarten und mehr. Im hauseigenen Blog beschreibt das Entwicklerteam die neuen Funktionen.

Deband-Tool

Color Banding (oder Posterization) ist eine häufige Art von Bildartefakt, das besonders bei Fotos mit geringer Qualität auffällt, die Farbverläufe oder große Bereiche mit Volltonfarben enthalten. Anstatt sanft ineinander überzugehen, springen die Farben abrupt von einem Farbton zum nächsten und bilden deutliche Farbstreifen. Obwohl es nicht besonders schwierig ist, Posterisierung loszuwerden – man kann sie verwischen oder Rauschen hinzufügen, um sie zu verbergen – bleibt es eine arbeitsintensive Aufgabe. Oder war es zumindest. Dank der Magie des maschinellen Lernens ist es Pixelmator gelungen, die Farbentfernung zu einem mühelosen Prozess mit nur einem Mausklick zu machen.

Das Entwicklerteam hat den Deband-Algorithmus darauf trainiert, Farben, Farbverläufe und Texturen in Bildern intelligent zu analysieren, die betroffenen Bereiche zu bestimmen und diese nahtlos zu glätten, ohne feinere Details in anderen Bildbereichen zu beeinträchtigen. Darüber hinaus beseitigt Deband auch verschiedene Kompressionsartefakte (beispielsweise in stark komprimierten JPEGs).

Weihnachtliche Templates

Als kleines Geschenk des Pixelmator-Teams hat man eine Sammlung neuer, weihnachtlich gestalteter Vorlagen zusammengestellt, die man ganz einfach anpassen und mit dem Freundeskreis und der Familie teilen kann. Im 3.2.3-Update finden sich 18 von Künstlern gestaltete Vorlagen zum Erstellen von Social-Media-Posts, Geschichten, Postern und Grußkarten, die für die Weitergabe im Internet und den Druck optimiert sind.

Die Aktualisierung auf Version 3.2.3 von Pixelmator Pro steht ab sofort für alle bestehenden Nutzer und Nutzerinnen der Anwendung kostenlos im deutschen Mac App Store zum Download bereit. Pixelmator Pro wird im Durchschnitt mit sehr guten 4,8 von 5 Sternen bewertet.