Dutzende WiZ-Lampen und ein Eve-Produkt erhalten Matter-Zertifizierung

Dass es rund um den mehr oder weniger erfolgten Start von Matter noch zahlreiche Fragezeichen gibt, das habe ich euch schon in der vergangenen Woche mitgeteilt. Nun hat die Connectivity Standards Alliance zahlreiche neue Produkte zertifiziert und ihnen damit die Matter-Tauglichkeit bescheinigt.

Mit dabei sind dutzende, wenn nicht sogar hunderte Lampen und Leuchten von WiZ, einer Marke hinter der der Hersteller von Philips Hue steht. Konkrete Details, wann die entsprechenden Firmware-Updates für die WiZ-Produkte an Nutzerinnen und Nutzer verteilt werden, konnte mir Signify bisher allerdings nicht mitteilen.

Noch im November teilte Maikel Klomp, Geschäftsführer von WiZ Connected, mit: „Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Produkte von Anfang an kompatibel mit Matter sind.“ Zudem teilte man uns bereits in einer Pressemitteilung mit: „Sobald der Zertifizierungsprozess abgeschlossen ist, können außerdem alle WiZ Produkte, die seit dem zweiten Quartal 2021 erworben wurden, per Over-the-Air Firmware-Update entsprechend aktualisiert werden.“

WiZ Light Bar Tischleuchte Tunable White and Color, dimmbar, 16 Mio. Farben, smarte Steuerung per... Einfaches Plug-and-Play: Richten Sie Ihre tragbare WiZ Tischleuchte einfach über Wi-Fi ein und steuern Sie das Licht über die WiZ App, Ihren...

Ortsunabhängige Steuerung: Setzen Sie die WiZ Tischleuchte vielseitig ein, um Ihr Zuhause in die perfekte Atmosphäre zu versetzen

Auch smarte Jalousien bald mit Matter kompatibel

Ebenfalls eine Matter-Zertifizierung hat der smarte Jalousien-Motor Eve MotionBlinds erhalten. Nachdem bereits ein Early Access Program mit Eve Energy, Eve Door & Window sowie Eve Motion gestartet ist, sollten die smarten Jalousien das vierte Produkte aus dem Hause des Münchner Herstellers sein, das Matter unterstützen wird.

An dieser Stelle können wir euch noch einmal unseren Testbericht rund um die Eve MotionsBlinds ans Herz legen. Wir nutzen die Jalousien nun seit einigen Monaten im Büro und sind bis auf kleine Details bisher sehr zufrieden.