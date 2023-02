Ploppy Pairs-Update: Kartenspiel mit neuen Inhalten und verbesserter Barrierefreiheit

Mittlerweile ist es schon wieder knapp ein Jahr her, dass wir erstmals über die seinerzeit neu erschienene App Ploppy Pairs (App Store-Link) berichtet haben. Das vom österreichischen Entwickler Michael Temper veröffentlichte Spiel richtet sich vor allem an Personen, die gerne zusammen Spiele spielen und dabei auch Kinder mit einbeziehen wollen. Ohne Texte und schwierige Mechanismen kann Ploppy Pairs von jeder Person weltweit gespielt werden, selbst von den Jüngsten, die noch nicht selbst lesen können.

Grundsätzlich handelt es sich bei Ploppy Pairs um ein lustiges Kartenspiel für alle Altersklassen. Das Besondere an Ploppy Pairs ist die Unterstützung von VoiceOver und SharePlay: VoiceOver macht das Spiel barrierefrei, so dass es auch für blinde Menschen spielbar ist. Mit SharePlay kann man mit Freunden und Familie zusammen über FaceTime spielen und hat das Gefühl, dass alle am selben Ort seid.

Es gibt verschiedene themenbezogene Levels mit Schwierigkeitsgraden von 4 bis 70 Karten, was das Spiel zu einer tollen Möglichkeit macht, die Gedächtnisleistung für alle Altersgruppen zu trainieren. Mit jedem Level wird ein neuer Skin freigeschaltet, wenn die bestmögliche Punktzahl erreicht wird. Die Punktzahl ist abhängig von der Anzahl der benötigten Züge. Spielen lässt sich Ploppy Pairs sowohl mobil auf iPhones und iPads, als auch auf dem Mac und dem Apple TV.

Sechs Level und zwei Themes jetzt kostenlos nutzbar

Entwickler Michael Temper hat nun mit Version 3.0 von Ploppy Pairs einige neue Inhalte und Verbesserungen auf den Weg gebracht. So gibt es nun sechs Level und zwei Themes, die ab sofort gratis zur Verfügung stehen. Auch eine komplett neue Welt, 24 neue Level und 36 neue Ploppies stehen nach der Aktualisierung auf v3.0 bereit. Um die Barrierefreiheit zu optimieren, wurden auch weitere VoiceOver-Anpassungen vorgenommen: So gibt es eine horizontale statt vertikale Navigation durch die Karten und die Erwähnung des ausgewählten Levels auf der Karte.

Das Update für Ploppy Pairs steht ab sofort für alle Nutzer und Nutzerinnen kostenlos im deutschen App Store zur Verfügung. Der Download des rund 41 MB großen Spiels ist weiterhin gratis und kann über zwei In-App-Käufe in Höhe von 2,49 bzw. 4,99 Euro für die erste und zweite In-Game-Welt zur Vollversion freigeschaltet werden. Bis zum 23. Februar dieses Jahres stehen beide Spielwelten kostenlos zur Verfügung. Für die Installation von Ploppy Pairs wird zudem mindestens iOS 15.0, macOS 12.0 oder tvOS 15.0 benötigt. Der abschließende YouTube-Trailer bringt euch das Gameplay des Spiels näher.

Screenshots: Michael Temper.