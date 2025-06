Polarsteps: Reise-App bekommt Update mit KI-Routenplanung und mehr spendiert

Über die Reise-App Polarsteps (App Store-Link) haben wir tatsächlich zuletzt im Jahr 2018 berichtet. In der Zwischenzeit hat sich so einiges getan, und aktuell hat man sogar das „bislang größte Update“ auf Version 9.0 angekündigt. Polarsteps wird laut Aussage des Entwicklerteams von mehr als 15 Millionen Menschen weltweit genutzt und wurde nun pünktlich zu den Sommerferien aktualisiert.

Das Herzstück des Updates ist der neue KI-gestützte Reiseplaner von Polarsteps: Der intelligente Assistent schlägt auf Wunsch maßgeschneiderte Routen vor, basierend auf einer Kombination aus zehn Jahren Polarsteps-Erfahrung, den Wünschen der User, ihren vergangenen Abenteuern sowie Empfehlungen von Polarsteps-Guides. Er bietet individuelle Inspiration und geht über allgemeine Empfehlungen hinaus, um personalisierte Erlebnisse zu ermöglichen. Die Funktion ist optional und passt sich jedem Reisetyp an, vom Roadtrip bis zur Städtereise.

Ab sofort können Unterkünfte auch direkt in die geplante Reise integriert werden, inklusive praktischer Details wie Anzahl der Nächte und Buchungsstatus auf einen Blick. Durcheinander im Reiseplan oder doppelte Buchungen werden so vermieden, weil alle Infos an einem Ort gebündelt sind. Wer noch nichts gebucht hat, kann über die App Unterkünfte bei Booking.com, Airbnb und Hostelworld suchen und direkt der Reise hinzufügen.

Reisen nachverfolgen: Die Steps-Seite im neuen Gewand

Die Steps-Seite erstrahlt mit dem jüngsten Update auf Version 9 darüber hinaus in neuem Gewand: Mit größeren Fotos und coolem Design rücken die Erinnerungen und Erlebnisse jedes einzelnen Steps noch mehr in den Mittelpunkt. Es ist die gleiche automatische Tracking-Funktion, die bereits integriert war, aber mit einem völlig neuen Look, der laut Entwicklerteam „zu jeder Reise passt“.

Mit der neuen Reise-Reel-Funktion wird aus den schönsten Momenten eines Trips jetzt auch automatisch ein kurzer Film: Cineastisch, wie ein kleiner Trailer, der ideal zum Teilen in den sozialen Medien oder im geschützten Raum mit Familie und Freunden mittels Geheimlink ist. Und wer mag, verwandelt das digitale Reisebuch mit wenigen Klicks in ein gedrucktes Travel Book.

Das Update auf Version 9.0 und weitere Bugfix-Aktualisierungen ist ab sofort im deutschen App Store für alle Nutzer und Nutzerinnen von Polarsteps verfügbar. Die Anwendung steht ab iOS 16.0 oder neuer auf dem iPhone bereit, benötigt rund 159 MB an freiem Speicherplatz und steht auch in deutscher Sprache zur Verfügung. Von den Usern bekommt Polarsteps im deutschen App Store durchschnittlich sehr gute 4,8 von 5 Sternen spendiert.