Ring nutzt KI um Video-Ereignisse zu beschreiben

Mittlerweile kommt die KI in zahlreichen Apps zum Einsatz und manchmal hat man das Gefühl, dass nur irgendeine seltsame Funktion integriert wird, damit behauptet werden kann, die KI sei mit dabei. Das, was Ring nun in den USA vorgestellt hat, scheint aber durchaus eine spannende Sache zu sein.

Seit jeher können die Smart Home Kameras von Ring bei einer erfassten Bewegung nicht nur ein Ereignis aufzeichnen, sondern auch eine Push-Mitteilung inklusive Vorschaubild an iPhone oder iPad senden. Diese Benachrichtigungen werden jetzt um eine Video-Beschreibung ergänzt, die mit Hilfe von KI erstellt wird.

Neue KI-Funktion von Ring startet zunächst in den USA und Kanada

„Diese neue generative KI-Funktion hilft dir, mit einem kurzen Blick auf dein Smartphone schnell zwischen dringenden und alltäglichen Aktivitäten zu unterscheiden. Mit Video-Beschreibungen siehst du Textbeschreibungen der Bewegungsaktivitäten, die deine Ring-Türklingeln und -Kameras erkennen – so erhältst du intelligente Echtzeit-Details zu den Geschehnissen“, heißt es in der Beschreibung von Ring.

So können Push-Mitteilungen um Informationen wie „Eine Person geht mit einem schwarzen Hund die Treppe hinauf“ oder „Zwei Personen schauen in ein weißes Auto in der Einfahrt“ ergänzt werden, was mit Sicherheit ein Zugewinn an Komfort darstellt. Gleichzeitig soll das Ring-System mit Hilfe der KI lernen, was auf eurem Grundstück normal ist und was nicht, damit die Benachrichtigungen noch smarter sind. Zukünftig will man die KI zudem noch für weitere neue Funktionen nutzen.

Für die jetzt startenden Video-Beschreibungen gibt es allerdings Einschränkungen. Für das Feature ist ein kostenpflichtiges Ring Home Premium Abonnement erforderlich. Außerdem startet das neue Feature zunächst nur als Beta in den USA und Kanada. Immerhin: Die Video-Beschreibungen funktionieren mit allen Ring-Kameras, also nicht nur mit neuen Geräten.