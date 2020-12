Robo Wunderkind: Roboter-Baukasten aktuell vergünstigt bei Amazon

Robotik-Lernspielzeug ist seit einigen Jahren in aller Munde. Auch wir haben bereits einiges an solch intelligenten Spielzeugen verschiedener Hersteller vorgestellt. Eine Option sind die Baukästen von Robo Wunderkind, die aus mehreren modularen Bauteilen inklusive intelligenter Sensoren, Rädern und Motoren bestehen, und Kindern ab einem Alter von fünf Jahren erste Programmier-Kenntnisse vermitteln sollen. Die Kleinen müssen dabei weder lesen noch schreiben können.

Auch wir hatten in der Vergangenheit bereits ein Robo Wunderkind-Set genauer unter die Lupe genommen. Mittlerweile hat sich aber einiges getan, und die aktualisierten Baukästen, als „Explorer Kits“ bezeichnet, sind im Handel gelandet. Je nach Größe des Robotik-Bausatzes lässt sich das Explorer Lite Set mit 18 Teilen, das Explorer Prime Set mit 22 Teilen und das Explorer Pro Set mit 38 Teilen erwerben.

Wir haben seit einigen Wochen das Robo Wunderkind Explorer Prime Set bei uns in der Redaktion vorliegen. Grundsätzlich ist die Aufmachung dieses Baukastens identisch zum bereits von uns rezensierten Robo Wunderkind Education Set, das farblich etwas anders gestaltet war. Im Vergleich zum Education Set liegen dem Baukasten hier zwei andere Buttons bei, und mittlerweile wurde auch eine dritte App veröffentlicht, mit der sich die erstellen Roboter programmieren und steuern lassen.

Noch keine deutsche App-Übersetzungen vorhanden

Zudem gehört die Explorer-Serie schon zur neuen Generation der Roboter-Kits, die im Sommer vorgestellt wurden. Die einzelnen Module wurden hier aus robusteren Materialien gefertigt und die Seiten abgeflacht, damit die Verbindung mit LEGO-Bauteilen einfacher geht. Die Module haben eine bessere Haptik und bieten mehr Platz, um die Module anzuschließen. Wie der Name der Sets bereits andeutet, erhalten LehrerInnen beim Education Set auch die nötige Unterstützung für den Unterricht. Die Explorer-Serie hingegen ist für Familien bzw. Kinder gedacht.

Nach dem erfolgten Zusammenbau eines Robo-Modells, beispielsweise einem Auto, ein Nachtlicht oder einen Droiden, gibt es die Möglichkeit, diesen über die Robo-Apps für iOS anzusteuern und zu programmieren. Je nach Altersstufe (zwischen 5 und 16 Jahren) und Lernstil stehen dazu insgesamt drei Anwendungen bereit, die kostenlos aus dem App Store geladen werden können. Leider muss ich an dieser Stelle immer noch erwähnen, dass noch keine deutsche Übersetzung für die Apps erfolgt ist – die Apps sind nur in Englisch verfügbar. Laut Info des Herstellers ist aber eine deutsche Sprachversion in Arbeit und soll bald erscheinen. Für ein kostenintensives Robotik-Spielset, das seit Jahren auch auf dem deutschen Markt vertreten ist, hätte ich mir hier schon längst eine deutschsprachige App gewünscht.

Robo Blockly App richtet sich an fortgeschrittene kleine Programmierer

Mit den gebauten Robotern können die Kleinen dann den Roboter fernsteuern, Elemente per Drag & Drop einbinden und austauschen, eine visuelle Programmiersprache erlernen und In-App-Projekte und Tutorials angehen. Neben den bereits vom Education Set bekannten Apps Robo Live (App Store-Link) und Robo Code (App Store-Link) gibt es mittlerweile auch die dritte App Robo Blockly (App Store-Link), die sich an ältere Kinder zwischen 8 und 16 Jahren richtet, um ihnen fortgeschrittene Programmierkonzepte beizubringen – inklusive dem Erlernen von unterschiedlichen Befehlen und dem Schreiben von komplexem Code für ihren Roboter. Erfreulicherweise ist keine zwingende Internetverbindung zur Nutzung der Apps notwendig, so dass die Kids auch beispielsweise im Urlaub sorgenlos basteln und programmieren können. Lediglich eine Bluetooth-Verbindung zwischen iPhone/iPad und dem Roboter-Kit ist erforderlich.

Wer demnach noch ein lehrreiches Robotik-Spielzeug sucht, das man den technik-interessierten Kindern unter den Tannenbaum legen möchte, kann aktuell bei Amazon zu einem reduzierten Preis zugreifen. Alle drei Explorer Sets von Robo Wunderkind sind derzeit vergünstigt erhältlich und können inklusive optionalem kostenlosen Prime-Versand kurzfristig geliefert werden. Dies sind die Angebote:

Robo Wunderkind Explorer Lite Set: 145,50 Euro statt 199,00 Euro (Amazon-Link)

Robo Wunderkind Explorer Prime Set: 182,00 Euro statt 249,00 Euro (Amazon-Link)

Robo Wunderkind Explorer Pro Set: 339,00 Euro statt 399,00 Euro (Amazon-Link)

Wie uns das Team von Robo Wunderkind außerdem mitgeteilt hat, soll es in Zukunft weitere einzelne Add-On-Module geben. Auf diese Weise wird man sein Roboter-Kit durch beliebige Module nach eigenen Interessen und Bedürfnissen erweitern können. Die Add-On-Module werden sich dann auf der Website des Herstellers erwerben lassen.

114 Bewertungen Robo Wunderkind Roboter für Kinder ab 5 Jahren -... EINFACH PROGRAMMIEREN LERNEN FÜR KINDER – Der Robo Wunderkind Roboter bringt Ihren Kindern spielend Programmieren bei – ohne Fähigkeiten wie Lesen, Rechnen, Schreiben vorauszusetzen. Eine Box...

MODULARES BAUKASTENSYSTEM & LEGO KOMPATIBEL – Unser modulares Roboter Spielzeug besteht aus robusten, sicheren und farbenfrohen Blöcken, die perfekt für Kinder ab 5 Jahren geeignet sind – LEGO...

114 Bewertungen Robo Wunderkind Roboter für Kinder ab 5 Jahren -... EINFACH PROGRAMMIEREN LERNEN FÜR KINDER – Der Robo Wunderkind Roboter bringt Ihren Kindern spielend Programmieren bei – ohne Fähigkeiten wie Lesen, Rechnen, Schreiben vorauszusetzen. Eine Box...

MODULARES BAUKASTENSYSTEM & LEGO KOMPATIBEL – Unser modulares Roboter Spielzeug besteht aus robusten, sicheren und farbenfrohen Blöcken, die perfekt für Kinder ab 5 Jahren geeignet sind – LEGO...