RØDE Wireless Micro: Kompaktes Drahtlos-Mikrofonsystem für Content Creator vorgestellt

RØDE war der Vorreiter für kabellose Mikrofone, die man heutzutage immer noch sehr häufig in Videos oder Kurzvideos sieht. Das bisherige Wireless GO II ist immer noch ein tolles System, allerdings sind die Ansteck-Mikrofone doch relativ klobig und optisch kein Highlight. Mit dem neuen RØDE Wireless Micro ist man wieder mit der Konkurrenz von Anker und Shure gleichauf und bietet ein neues und kompaktes Mikrofon-System mit Ladecase an.

Der Empfänger des RØDE Wireless Micro wird einfach in das Smartphone gesteckt und ist mit Lightning oder USB-C erhältlich. Die beiden Empfänger lassen sich mit einem Clip einfach am Kragen oder anderweitig anbringen, wobei ihr das Mikrofon auch magnetisch versteckt anstecken könnt. Durch das neue Design werden auch Windgeräusch automatisch gefiltert, wobei ein optionaler Windschutz für raffe Wetterbedingungen abermals mit dabei ist.

Das RØDE Wireless Micro ist blitzschnell einsatzbereit, da man lediglich den Empfänger und die Mikrofone anstecken muss. Die Sender koppeln sich automatisch und geben das aufgenommene Audio an den Empfänger und das Endgerät weiter. Mit nur 12 Gramm sind die Mikrofone ultraleicht und im Ladecase stehen zwei weitere Aufladungen für eine Gesamtlaufzeit von bis zu 21 Stunden bereit.

RØDE Wireless Micro: Alle Funktionen auf einen Blick

Eingebaute Mikrofone und automatische Kopplung machen die Nutzung unglaublich einfach. Der Empfänger wird direkt ohne Kabel mit dem Smartphone verbunden (USB-C- oder Lightning-Version verfügbar).

Das patentierte Akustik-Kammer-Design ist speziell entwickelt, um besonders klare und verständliche Audioaufnahmen zu gewährleisten und Windgeräusche zu minimieren.

Die intelligente GainAssist-Technologie regelt automatisch die Lautstärke für perfekt ausbalancierten Sound in jeder Anwendung.

Das taschengroße Ladeetui bietet zwei zusätzliche Aufladungen und sorgt für bis zu 21 Stunden Akkulaufzeit – der ideale Begleiter für unterwegs.

Dank ultra-kompaktem, ultra-leichtem Design ist das Gerät dezent und elegant auf der Kamera präsent.

Zusätzliche Fell-Windschutzaufsätze sind inklusive.

Funktioniert nahtlos mit der kostenlosen iOS-Video-App RØDE Capture.

Erhältlich in Schwarz und Weiß.

Während Ankers kabelloses Mikrofonset mit derzeit 90 Euro ziemlich günstig ist, kostet das Shure MoveMic stolze 539 Euro. Das neue RØDE Wireless Micro sortiert sich dazwischen ein und lässt sich für 179 Euro vorbestellen.