Scrabble GO: Kultspiel von Mattel in neuer Freemium-Version total überladen

Neben Monopoly und Mensch Ärgere Dich Nicht gehört wohl auch Scrabble zu einem der beliebtesten Gesellschaftsspiele. Mit Scrabble GO (App Store-Link) ist nun ein neuer Ableger des bekannten Wortpuzzles im deutschen App Store erschienen. Als Freemium-Titel ist der Download kostenlos, zudem wird mindestens 237 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 10.0 oder neuer benötigt. Auch eine deutsche Lokalisierung ist mit an Bord.

Scrabble GO wurde von Scopely in Zusammenarbeit mit Mattel im deutschen App Store veröffentlicht. Man will „das Kultspiel auf vollkommen neue Art und Weise wieder zum Leben erwecken: Neben der klassischen Scrabble-Erfahrung bietet es viele neue Methoden, um mit Freunden und Scrabblefans auf der ganzen Welt zu spielen.“

Wer hier einfach nur eine klassische Partie spielen will, ist in Scrabble GO wohl leider am falschen Platz: Der soziale Aspekt wurde hier groß geschrieben. So findet man gleich beim ersten Start die mehrmalige Aufforderung, das Scrabble-Game doch mit einem Facebook-Account zu verbinden, um so gegen andere Freunde des sozialen Netzwerks spielen zu können. Wer kein Facebook-Konto besitzt, kann lediglich als Gast spielen. Freunde und Familienmitglieder lassen sich zudem über WhatsApp oder die Kontaktliste einladen, alternativ kann gegen Gegner aus der ganzen Welt gespielt werden.

Zu bunt und unübersichtlich

Mit einer einfachen Partie Scrabble ist es in Scrabble GO nicht getan. Das in allen Belangen zu bunt und überfrachtete Interface bietet neben einem klassischen Spielmodus auch noch insgesamt sechs weitere Modi an, beispielsweise „Modern“ mit Boosts und Tools, tägliche und wöchentliche Turniere im Arena-Modus mit den drei Untermodi „Word Drop“, „Tumbler“ und „Rush“, ebenso wie ein „Duels“-Modus, in dem auf einem kleineren Spielbrett in 5-Minuten-Partien in Echtzeit gespielt wird.

All das wird begleitet von einem üblichen System an Schatztruhen, Edelsteinen und weiteren Boni, Missionen, Belohnungen, Möglichkeiten der Spielstein-Sammlung und zahlreichen weiteren kleinen Aktionen – auf die man als leidenschaftlicher Scrabble-Spieler gut und gerne verzichten kann. Scrabble GO läuft flüssig und bietet auch die üblichen klassischen Partien, allerdings wurde das Kultspiel in dieser Variante so dermaßen überladen und mit Farbe überschüttet, dass ich hier nach meiner kurzen Testphase gleich wieder das Weite gesucht und die App deinstalliert habe. Manchmal ist weniger eben doch mehr.

Wie sieht es bei euch aus, habt ihr Scrabble GO schon ausprobiert? Wie ist euer erster Eindruck? Wir sind wie immer gespannt auf eure Meinungen in den Kommentaren.