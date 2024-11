Signal: Neue Messenger-Features machen Gruppenanrufe attraktiver

Der beliebte Messenger Signal (App Store-Link) hat einige Änderungen im Bereich der Anruf-Funktionen vorgenommen, die vor allem Gruppenanrufe deutlich attraktiver machen. Damit nähert sich Signal immer mehr den bekannten Videokonferenz-Anwendungen Zoom und Meet an.

Wie das Signal-Team im eigenen Blog berichtet, hat man in der letzten Zeit gleich mehrere neue Features für die integrierten Videoanrufe zur Verfügung gestellt, die mit den letzten Updates den Weg auf iPhones, iPads und Macs gefunden haben. So war es bisher lediglich möglich, einen Anruf aus einem Signal-Gruppenchat heraus zu starten: Dies ändert sich nun, da Nutzer und Nutzerinnen auch Anruflinks innerhalb oder außerhalb von Signal verteilen können. Diese Links lassen sich auch wiederverwerten, beispielsweise, wenn man regelmäßige Meetings bei der Arbeit hat oder wöchentliche Videoanrufe mit der Familie startet.

„Um einen Anruf-Link zu erstellen, öffne Signal auf deinem Smartphone oder Desktop und navigiere zur Registerkarte ‚Anrufe‘. Tippe oder klicke darauf, um einen Anruf-Link zu erstellen. Du kannst entscheiden, ob du deinen Link benennen möchtest und ob du die Kontrolle über die Genehmigung von Personen haben möchtest, die einem Anruf beitreten möchten, oder ob jeder ohne Genehmigung beitreten kann. In der Standardeinstellung musst du Personen genehmigen, bevor sie einem Anruf beitreten können. Sobald der Anruf erstellt ist, kannst du den Link zu deiner Telefonkonferenz nach Belieben weitergeben.“

Das berichtet das Signal-Team im entsprechenden Blogbeitrag. Wenn man festgelegt hat, dass die Teilnahme an einer Telefonkonferenz nur mit Zustimmung des Administrators möglich ist, werden einem Anfragen zur Teilnahme an der Telefonkonferenz angezeigt, die man genehmigen oder ablehnen kann. Es lassen sich auch Personen aus Anrufen entfernen und sie optional für den Anruf sperren, damit sie nicht erneut teilnehmen können. Die Gruppenanrufe können bis zu 50 Personen aufnehmen.

Auch in den Videoanrufen selbst hat Signal weitere Neuerungen vorangetrieben: So gibt es jetzt einen neuen „Hand heben“-Button und die Möglichkeit, Emoji-Reaktionen zu teilen. Die „Hand heben“-Geste signalisiert im Anruf, wer gerne sprechen möchte, so dass jede teilnehmende Person verfolgen kann, wer an der Reihe ist. Zudem kann sich so auch jede Person einbringen, ohne sich gegenseitig zu überstimmen, wenn alle Teilnehmenden nach ihrer Meinung gefragt werden. Weitere Interaktionsmöglichkeiten sind die neuen Emoji-Reaktionen:

„Mit Emoji-Reaktionen kannst du schnelles Feedback zu dem geben, was gesagt wird – freue dich über gute Nachrichten, sende Liebe oder teile allen mit, dass du begeistert bist, ohne den Sprecher unterbrechen zu müssen. Und wenn genügend Leute in kurzer Zeit dieselbe Emoji-Reaktion teilen, sieht man eine lustige Emoji-Explosion.“

Darüber hinaus hat das Entwicklerteam von Signal weitere Verbesserungen im Anrufbereich der App vorgenommen. So sieht man jetzt eine eigene Registerkarte für alle Anrufe am unteren Rand des Smartphone-Displays oder auf der linken Seite des Bildschirms der Desktop-App. Damit lässt sich die eigene Anrufliste viel einfacher einsehen, Personen zurückrufen und Anrufverknüpfungen verwalten. In einem Videoanruf selbst lässt sich in der Desktop-Version zudem zwischen verschiedenen Layouts auswählen: Einer Rasteransicht, einer Ansicht mit Seitenleiste oder in einem Modus, bei dem die jeweils sprechende Person hervorgehoben wird.

Signal lässt sich weiterhin kostenlos und werbe- bzw. abofrei auf iPhones, iPads (App Store-Link) und den Mac (Signal-Website) herunterladen. Für die Installation der Mobilversion wird mindestens iOS/iPadOS 15.0 oder neuer sowie 160 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Von den Nutzern und Nutzerinnen im App Store bekommt Signal aktuell sehr gute 4,6 von 5 Sternen spendiert.

Fotos: Signal.