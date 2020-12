Sky und Amazon verkünden Partnerschaft: Prime Video bei Sky, Sky Ticket für Fire TV

Sky und Amazon machen gemeinsam Sachen und bieten ihre Inhalte entsprechend auch beim anderen an. Demnach wird ab dem 14. Dezember die Amazon Prime Video App auf Sky Q und Sky Ticket Geräten starten. Der Zugriff auf Serien und Filme bei Prime Video kann so direkt über Sky erfolgen.

Sky Q Kunden finden Prime Video ganz einfach, indem sie die App mit dem Sprachbefehl „Starte Prime Video“ öffnen und damit den Sky Q Receiver mit ihrer existierenden Prime Mitgliedschaft verbinden. Prime Video wird auch in der Apps-Rubrik zu finden sein, und auf der Sky Q-Homepage werden neben dem Besten von Sky und Netflix auch Amazon Originals zu sehen sein. Kunden können sich 2021 außerdem auf eine noch tiefere Integration von Prime Video freuen.

Umgekehrt wird Sky Ticket erstmals auf kompatiblen Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart-TVs verfügbar sein. Aber: Hierzulande findet die Sky Ticket App erst in der ersten Hälfte des Jahres 2021 den Weg auf Fire TV-Geräte. Kunden von Fire TV, die noch keine Sky Ticket Kunden sind, können sich auf skyticket.sky.de bereits jetzt ihr Entertainment Ticket, Entertainment & Cinema Ticket, Sport Ticket oder Supersport Ticket sichern.

Stephen van Rooyen, EVP & CEO UK & Europe Sky:

Sky Q Kunden erhalten auf ihren Geräten dieses Jahr ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk in Form von Amazon Prime Video. Jeder, der nach „The Undoing“ auf Sky Atlantic neues Serienfutter benötigt, kann jetzt direkt zu „The Boys“ auf Prime Video wechseln, ohne Sky Q verlassen zu müssen. Prime Video TV-Serien, Filme und weitere Inhalte werden neben Sky Originals und Netflix Inhalten sowie Apps wie YouTube und vielen weiteren zu sehen sein. Dadurch wird es für Kunden noch einfacher, an einem Ort auf all die Unterhaltung zuzugreifen, die sie lieben. Ich freue mich, dass durch diesen Deal zudem noch mehr Menschen über Amazon Fire TV-Geräte Zugang zu unseren brillanten NOW TV und Sky Ticket Apps erhalten werden.