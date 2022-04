Smarte HomeKit-Rollladenschalter von Meross jetzt auf Amazon

Vor einigen Wochen hatten sich die smarten Rollladenschalter von Meross bereits angekündigt, nun ist die für uns als Apple-User besonders interessante Variante mit HomeKit-Unterstützung auch in Deutschland verfügbar. Die praktische Lösung zum Nachrüsten ist ab sofort für 27,99 Euro bei Amazon verfügbar.

Ich selbst möchte meine HomeKit-kompatible Steuerung der Rollläden nicht mehr missen, auch wenn ich eine etwas komplizierte Installation nutze. Hinter meinen Schalter stecken Z-Wave-Module von Fibaro, die mit einem Homey und darüber mit HomeKit kommunizieren.

Meross Rollladenschalter macht Rollläden super smart

Da ist die Lösung von Meross schon etwas einfacher: Man baut die alten Schalter aus und ersetzt sie durch die smarten Schalter. Achtung: Hier wird mit 230 Volt hantiert, die Installation sollte also von einer Fachkraft erledigt werden. Die Verbindung zu HomeKit wird dann über WLAN hergestellt. Der einzige für mich auf den ersten Blick erkennbare Nachteil der Meross-Lösung: Die 8 Zentimeter großen Schalter passen nicht in einen Rahmen. Das ist problematisch, wenn ein Schalter in einem Mehrfachrahmen mit anderen Schaltern steckt.

Wenn man die App des Herstellers installiert, hat man wie immer noch ein paar zusätzliche Möglichkeiten. Unter anderem kann man die drei Tasten für Auf, Stopp und Ab auch per LED beleuchten. Zumindest abseits von Räumen, in denen auch geschlafen wird, finde ich das gar nicht mal so verkehrt. So findet man die Schalter auch im Dunkeln, wenn mal gerade kein Smartphone griffbereit ist.

Neben der Steuerung per Siri nutze ich bei mir Zuhause vor allem Automationen, die dank HomeKit wunderbar konfiguriert werden können. So schließen sich die Rollläden bei uns im Wohnzimmer beispielsweise nicht sofort komplett, wenn noch jemand zuhause ist. Zudem haben wir einen Schalter in der Küche mittlerweile etwas „zugebaut“, auch hier ist die smarte Anbindung Gold wert.