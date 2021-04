Spotify rollt überarbeitete Bibliothek mit neuen Funktionen aus

Spotify hat in den letzten Wochen immer wieder auf sich aufmerksam gemacht. Zuerst hat man in Großbritannien eine Preiserhöhung angekündigt, dann ein neues Podcasts-Abo eingeführt und durchaus gute Quartalszahlen vorgelegt. Nun folgt der nächste Schritt: Die Bibliothek in der Spotify-App (App Store-Link) wurde komplett umgekrempelt und ist jetzt funktionaler.

Das neue Design wird langsam für alle ausgerollt, ich kann die Änderungen noch nicht sehen. Die Bibliothek wird aber intelligenter, bietet diverse Filter- und Darstellungsoptionen und mehr. Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick: