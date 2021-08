Tedee: HomeKit-Update für smartes Türschloss steht bevor

Das Tedee Smart Lock ist bei uns im Hauptbüro in Bochum seit Sommer 2020 im Einsatz und wurde auch schon in mehreren Artikeln ausführlich rezensiert. Dass sowohl Anbieter und das Entwicklerteam am Ball bleiben, zeigt die neueste Entwicklung: Seit Februar dieses Jahres gab es einen Beta-Test für einen HomeKit-Support, der danach für alle User zugänglich gemacht werden soll.

Nun dürfte Bewegung in diese Angelegenheit gekommen sein, denn wie das Team von SmartApfel berichtet, steht die Auslieferung eines neuen Updates inklusive einer offiziellen HomeKit-Unterstützung kurz bevor. „Voraussichtlich im Verlauf der kommenden Woche“ soll die Tedee-App auf Version 1.128.0 und die Schloss-Firmware auf v1.3.51693 aktualisiert werden. Diese Aktualisierungen sorgen auch bei bestehenden Nutzern und Nutzerinnen des Tedee-Schlosses für einen HomeKit-Support. „Neue Tedee-Schlösser mit HomeKit-Branding gibt es im September“, so SmartApfel.

Wer die Updates für die Anwendung und das smarte Türschloss nicht sofort erhält, sollte immer wieder in den Aktualisierungsvorgang hineinschauen. Gegen Ende nächster Woche soll es laut SmartApfel möglich sein, die Updates zu installieren und so die HomeKit-Unterstützung für das Türschloss nutzen zu können.