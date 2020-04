Telegram: Messenger-Update bringt Chat-Ordner und Kanal-Statistiken

Die Entwickler des Messengers Telegram (App Store-Link) beeindrucken durch ihre regelmäßigen Updates. Wir hatten zuletzt Mitte Februar dieses Jahres über eine Aktualisierung beim kostenlosen Kommunikations-Tool berichtet. Nun gibt es weitere Neuigkeiten der 173 MB großen und ab iOS 9.0 zu installierenden Anwendung für iPhone, iPad und Apple Watch.

Über Telegram selbst muss man wohl keine großen Worte verlieren: Der kostenlose Messenger eignet sich hervorragend als Alternative zu WhatsApp und Co. und bietet alles, was das kommunikative Herz benötigt: Text-, Sprach- und Videonachrichten, Dateiversand, Gruppenchats mit bis zu 200.000 Mitgliedern, eine offene Sticker- und GIF-Plattform, 256-Bit-AES-Verschlüsselung, die plattformübergreifende Nutzung auf Smartphones, Tablets und Desktop-Rechnern, sowie viele Anpassungs-Möglichkeiten für Designs und Benachrichtigungen.

Ordner können unbegrenzte Chats aufnehmen

Ab sofort kann Telegram also nun in Version 6.0 bzw. der mittlerweile nachgereichten Version 6.0.1 aus dem deutschen App Store geladen werden. Zu einer der wichtigsten Neuerungen des Updates gehört die Organisation von Chats in Ordnern. Diese Maßnahme bietet sich vor allem dann an, wenn die Liste von Chats deutlich zu lang wird und es lange dauert, bis man den richtigen Chat gefunden hat. Die Ordner lassen sich flexibel einrichten und benennen, beispielsweise mit „Freunde“, „Arbeit“ und „Familie“. In die Ordner kann eine unbegrenzte Anzahl von Chats integriert und zwischen den Ordner-Tabs gewischt werden, um schnell und einfach auf alle Chats zugreifen zu können.

Ebenfalls neu ist eine Statistik-Funktion für Kanäle. „Betrachte detaillierte Statistiken über das Wachstum deiner Kanäle und die Entwicklung der Beiträge“, heißt es dazu von den Telegram-Machern im Changelog im App Store. Sendet man darüber hinaus ab v6.0 ein :dice:-Emoji in einem beliebigen Chat, bekommt man eine Zufallszahl aus dem animierten Würfel geliefert. Wirklich notwendig ist dieses Feature natürlich nicht, aber eine nette Spielerei. Das Update auf v6.0 bzw. 6.0.1 steht allen Telegram-Usern ab sofort kostenfrei im App Store zur Verfügung.

Fotos: Telegram.