The Frenchie Co. Speed Wallet: Leder-Geldbörse mit Platz für AirTag

Wir freuen uns immer wieder, wenn unsere Nutzer und Nutzerinnen E-Mails mit Tipps und Hinweisen schicken. Aktuell wurden wir von unserem Leser Ilja auf ein spannendes neues Produkt, das Speed Wallet von The Frenchie Co., aufmerksam gemacht. Die kompakte Leder-Brieftasche dürfte wohl eines der ersten Accessoires dieser Art mit integriertem AirTag-Halter sein.

The Frenchie Co. hat sich seit einiger Zeit auf die Fertigung von handgemachten Geldbörsen aus unterschiedlichen Materialien wie Leder und ballistischem Nylon, ebenso wie Rucksäcke, Schlüsselhalter und Bekleidung spezialisiert. Die Brüder Camilo und Daniel waren sperrige und komplizierte Geldbörsen leid, und nutzten ihre Fähigkeiten als Ingenieure und Betriebswirte, um eigene Produkte auf den Markt zu bringen. Das Ergebnis ist das eigene Unternehmen The Frenchie Co., das seit 2015 besteht und seinen Hauptsitz im kolumbianischen Bogóta hat. Die Namensgebung wurde vom Familienhund Bruce inspiriert, einer französischen Bulldogge.

Kostenloser weltweiter Versand inklusive

Der Hersteller hat nun das eigene Speed Wallet, eine kompakte Geldbörse mit schnellem Zugriff auf Kredit- oder Kundenkarten, in einer speziellen Variante inklusive AirTag-Halterung herausgebracht. Das Speed Wallet ist auch als Mini-Version sowie in einer Sonderedition mit speziellen Materialien erhältlich, die Preise starten ab 73 Euro für das Speed Wallet Mini. Die Standard-Variante ist im leeren Zustand 6,3 x 9,9 x 1 cm groß und bietet Platz für bis zu 12 Karten und 12 Geldscheine. Inklusive eingelegtem AirTag kommt das Speed Wallet auf eine Dicke von 2 bis 2,5 cm.

Die Speed Wallets sind in mehreren Farbkombinationen erhältlich, darunter in Schwarz, Marineblau, Burgund, Türkis, Grün, Mokkabraun und Rot. Das Speed Wallet Mini kostet 73 Euro, die Standard-Version 81 Euro, die Sondereditionen sind für 89 Euro erhältlich. The Frenchie Co. versendet die eigenen Produkte weltweit kostenlos und akzeptiert im eigenen Webshop PayPal-, Apple Pay- und auch Kreditkartenzahlung.