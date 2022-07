TikTok Music könnte Apple Music und Spotify große Konkurrenz machen

Müssen Apple Music, Spotify, Amazon Music, Deezer und Co. schon zittern? Business Insider hat herausgefunden, dass die TikTok-Muttergesellschaft ByteDance einen Markenantrag für ihren möglichen Musikstreamingdienst in den Vereinigten Staaten eingereicht hat. Kommt bald TikTok Music?

TikTok ist schon jetzt eine zentrale Anlaufstelle für Musik. Wenn ein neuer Trend geboren wird, schießt auch der entsprechende Song in den Charts und bei den Streamingdiensten in die Höhe. Der jetzt bekannt gewordene Markenantrag wurde schon im Mai eingereicht und könnte für „eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen verwendet werden, einschließlich einer mobilen App, die es den Nutzern und Nutzerinnen ermöglicht, Musik, Songs, Alben und Texte zu kaufen, abzuspielen, zu teilen und herunterzuladen“.

Sollte sich das bewahrheiten, bekämen Apple Music und Spotify ernsthafte Konkurrenz. TikTok zum Beispiel ist die einzige App, die nicht von Facebook stammt und weltweit mehr als 3 Milliarden Downloads verzeichnet, was wiederum ein großer Anreiz für Künstler und Künstlerinnen ist, entdeckt zu werden.

„Normalerweise meldet ein Unternehmen von der Größe von TikTok oder ByteDance nur Marken an, die es ernsthaft in Erwägung zieht“, sagte der Markenanwalt Josh Gerben von der Kanzlei Gerben Law Firm gegenüber Insider. „Wenn man sich die Markenanmeldungen eines großen Unternehmens ansieht, wird man einige sehen, die sie angemeldet haben, die aber nie verwirklicht wurden. Aber oft tun sie es doch. Und oft ist es etwas, an dem sie ernsthaft arbeiten.“