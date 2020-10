Tragbarer Multiroom-Lautsprecher: Sonos Move bekommt Reisetasche und Wandhalterung

Mit einem Preis von 399 Euro ist der Sonos Move sicherlich nicht gerade der günstigste Lautsprecher, für Fans und Nutzer des Multiroom-Systems aber eine echt tolle Sache. Der Lautsprecher kann überall hin im Haus und Garten mitgenommen werden, an einem festen Platz stehen und sogar abseits des heimischen WLANs genutzt werden. Ab sofort wird der tragbare Lautsprecher noch flexibler, denn in dieser Woche hat Sonos zwei Zubehör-Produkte für den Move präsentiert.

Los geht es mit einer Reisetasche für den Sonos Move, die den Lautsprecher unterwegs nicht nur schützt, sondern auch ein zusätzliches Fach bietet. Im abnehmbaren Zubehör-Fach findet beispielsweise die Ladestation bequem Platz.

Ausgestattet mit einem Gurt, einer robusten Nylonhülle und weichem Innenfutter, werden für die Reisetasche 89 Euro verlangt. Vielleicht ja das passende Zubehör für euch?

Was ich von der zweiten Neuerscheinung halten soll, weiß ich noch nicht ganz genau. Denn im Prinzip handelt es sich bei der Move Wandhalterung um nicht mehr als einen kleinen Knauf, an dem man den Sonos Move mit der Griffmulde aufhängen kann. Dafür werden vom Hersteller mal eben 35 Euro verlangt.

Auf der anderen Seite ist der Griff aus wetterfestem Material und sollte sich auch über längere Zeit hinweg nicht unschön verfärben – hoffen wir zumindest mal. Außerdem passt er eben perfekt in den Griff des Sonos Move. Und wenn euch das Teilchen zu teuer ist, ist es ja vielleicht immerhin eine Anregung, um eure eigene Halterung zu basteln.

507 Bewertungen Sonos Move Smart Speaker (Wasserfester WLAN und... Großartiger Sound für drinnen und draußen: Überall besten Sonos Sound erleben - mit dem tragbaren Sonos Move Smart Speaker mit WLAN, Bluetooth und AirPlay 2 für unbegrenztes Musik Streaming

Für jedes Abenteuer gerüstet: Das robuste Gehäuse mit Schutzart IP56 ist wasserfest und hält Stürzen, Staub sowie extremen Temperaturen stand / TruePlay Tuning passt den Klang an jede Umgebung an

