TVNOW erweitert Angebot um Family-& Kids-Bereich

Bei TVNOW könnt ihr auf die Mediatheken von RTL, VOX, ntv und mehr zugreifen. Ab Mitte Juli wird der Streaming-Dienst um einen neuen Family- und Kids-Bereich ergänzt.

Von „Woozle Goozle“ und „ALVINNN!!! and the Chipmunks“ über „Lassie“, „Das Dschungelbuch“, „Shaun das Schaf“ und „Der kleine Maulwurf“ bis zu „Fünf Freunde“ und der Emmy-prämierten Teenie-Serie „Zac & Mia“ können Familien mit einem Premium- und Premium+-Account hier sicher und werbefrei gemeinsam ihre Lieblingsprogramme streamen. Mit „Ninja Warrior Germany Kids“, dem Spin-Off der weltweit erfolgreichen Physical-Gameshow, das TVNOW in Zusammenarbeit mit SUPER RTL produziert, wird außerdem bereits zum Start eine erste Eigenproduktion verfügbar sein.