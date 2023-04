2. Bundesliga: Sky zeigt Hamburg gegen St. Pauli am 21. April kostenlos auf YouTube

Der Endspurt in der 2. Bundesliga bleibt spannend. Hamburg hat derzeit eine gute Ausgangssituation und liegt sechs Punkte vor dem Stadtrivalen St. Pauli. Sollte St. Pauli den HSVlern beim Stadt-Derby am 21. April 3 Punkte abluchsen, kann die Tabelle noch einmal richtig spannend werden. Pauli ist jedenfalls noch nicht abgeschrieben und hat immer noch Chancen auf den Aufstieg in die Bundesliga.

Nächste Woche Freitag steigt das Derby im Volksparkstadion, Anpfiff ist um 18:30 Uhr. Sky und WOW planen eine ganz besondere Aktion für alle streamingaffinen Fußballfans. Ausnahmsweise wird das Hamburger Derby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli speziell für YouTube produziert und für alle angeboten. Das Live-Feed hat ein eigenes redaktionelles Live-Konzept mit zusätzlicher Kommentierung, eigenem Vor- und Nachlauf und Interaktionsmöglichkeiten mit der Sky Sport YouTube Community. Dabei wird Florian Schmidt-Sommerfeldt gemeinsam mit Schiedsrichter-Influencer Pascal Martin live aus dem Stadion kommentieren, unterstützt von Sky Experte Torsten Mattuschka. Die Sonderübertragung auf Sky Sport YouTube beginnt um 18:15 Uhr und endet um 20:45 Uhr.

Die Sonderproduktion wird auch allen bestehenden Sky Kunden, also auch den Abonnenten, die kein Bundesligapaket gebucht haben, als eigener Feed auf Sky Sport Bundesliga 4 zur Verfügung stehen. Weiterhin werden Sky und WOW das Hamburger Derby auch als klassische Live-Übertragung anbieten – als Einzelspieloption auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Top Event oder in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1. Sky Q Kunden können das Einzelspiel auch in UHD/HDR und Dolby Atmos schauen – es ist damit die erste Dolby Atmos Produktion eines Spiels der 2. Bundesliga.

Das Einzelspiel kommentiert Martin Groß. An der Seite begleitet der ehemalige Stürmer des Hamburger SV Pierre-Michel Lasogga das Spiel als Co-Kommentator. Moderator der 2. Bundesliga Sendung und Field Reporter vor Ort in Hamburg ist Yannick Erkenbrecher. Die Konferenz inklusive Parallelspiel (Darmstadt 98 gegen Karlsruher SC) kommentiert Roland Evers. Experte in der Sendung ist der ehemalige Bundesliga-Profi Sören Gonther. Die klassische Übertragung startet um 18:00 Uhr und endet um 21:00 Uhr.