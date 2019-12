Amazon: Smarte Beleuchtung von Philips Hue & Osram Smart+ reduziert

In den Last Minute Angeboten gibt es heute noch einmal smartes Licht günstiger. Produkte aus dem Hause Philips Hue und Osram Smart+ sind abermals reduziert.

Unter anderem gibt es zum Beispiel die neue Hue Go inklusive Dimmschalter für 69,99 Euro. Die v2 Hue Go ist heller und der Akku hält länger. Weiterhin kann man die Lampe auch per Kabel betreiben, wobei dieses nun besser platziert ist. Im Preisvergleich kostet die Hue Go schon 70 Euro, der Dimmschalter kostet sonst 19,49 Euro.

24 Bewertungen Phillips Hue White & Col. Amb. Go Tischleuchte +... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Tischleuchte mit integriertem Leuchtmittel platzieren, Hue Bluetooth App downloaden und schon können Sie Ihr Licht in einem Raum dimmen oder Lichtszenen einstellen

Für das volle Smart Home Erlebnis im gesamten Zuhause: Erweitern Sie Ihr System mit der Hue Bridge (separat erhältlich) und entdecken Sie viele weitere Funktionen

Ihr benötigt noch Lampen? Amazon bietet mal wieder die 3er Sets mit White Ambiance E27, White & Color Ambiance E27 sowie E14 günstiger an.

Hue White Amb. E27 3-er Pack 3x806lm Bluetooth Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampe eindrehen, Hue Bluetooth App downloaden und bis zu 10 Lampen in einem Raum steuern

Hue White & Col. Amb. E27 3-er Pack 3x806lm... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampe eindrehen, Hue Bluetooth App downloaden und bis zu 10 Lampen in einem Raum steuern

Philips Hue White and Color Ambiance E14 LED Kerze... Erweiterung für das Philips Hue System - 3 x Hue LED WiFi Lampe für alle Philips Hue Starter Sets. Zur Steuerung ist eine Hue Bridge (nicht im Lieferumfang enthalten) und ein bestehendes WLAN Netzwerk notwendig

Ebenfalls spannend: Die neuen Starter-Sets mit Smart Button. Im Paket sind zwei Hue Buttons, eine Bridge und drei Leuchtmittel. Die Variante mit 3x E27 kostet 140,21 Euro und mit 3x GU10 zahlt man 139,96 Euro. Im Set mit 2x White E27 und einen Hue Button und Bridge sind es 73,33 Euro.

Philips Hue White & Col. Amb. E27 3er Starter Set... Der einfache Einstieg in die Smart Home Beleuchtung: Hue LED-Lampen mit der Hue Bridge verbinden und Licht individuell per Hue App im gesamten Eigenheim steuern

Wählen Sie in der Hue App aus 16 Mio. Farben und verschiedensten Weißtönen oder synchronisieren Sie Ihr Licht mit Musik, Games und Filmen für ein maximales Entertainment- Erlebnis

Hue White & Col. Amb. GU10 3er Starter Set 3x350lm... Der einfache Einstieg in die Smart Home Beleuchtung: Hue LED-Lampen mit der Hue Bridge verbinden und Licht individuell per Hue App im gesamten Eigenheim steuern

Wählen Sie in der Hue App aus 16 Mio. Farben und verschiedensten Weißtönen oder synchronisieren Sie Ihr Licht mit Musik, Games und Filmen für ein maximales Entertainment- Erlebnis

Hue White E27 3er Starter Set 3x806lm Bluetooth,... Der einfache Einstieg in die Smart Home Beleuchtung: Hue LED-Lampen mit der Hue Bridge verbinden und Licht individuell per Hue App im gesamten Eigenheim steuern

Erleben Sie warmweißes Licht und stellen Sie vorgefertigte Lichtszenen ein, um Ihrem Wohnraum das gewünschte Ambiente zu verleihen

Die Play Lightbar gibt es im Doppelpack inklusive 2m LightStrip Plus für 129,99 Euro. Im Preisvergleich muss man mindestens 175 Euro bezahlen. Mit diesem Set könnt ihr eine schöne Ambientebeleuchtung erzeugen.

Philips Hue White and Color Ambiance Play Lightbar... Das Philips Hue Play Doppelpack- ist die vielseitigste Leuchte im Hue Portfolio und beeindruckt durch ihr kompaktes Design. Zur Steuerung ist ein Hue Dimmschalter oder eine Hue Bridge notwendig (nicht...

Die Leuchte eignet sich besonders für ambiente Beleuchtung des Wohnbereichs, es besteht keine Blendwirkung

Philips Hue White and Color Ambiance Play Lightbar... Das Philips Hue Play Doppelpack- ist die vielseitigste Leuchte im Hue Portfolio und beeindruckt durch ihr kompaktes Design. Zur Steuerung ist ein Hue Dimmschalter oder eine Hue Bridge notwendig (nicht...

Die Leuchte eignet sich besonders für ambiente Beleuchtung des Wohnbereichs, es besteht keine Blendwirkung

Weitere Hue-Sets im Angebot

Philips Hue White Ambiance E27 LED Lampe Starter... Philips Hue Starter Set - Schnelle Einbindung in das Hue System möglich: Einfach die LED-Lampe mit der im Lieferumfang enthaltenen Bridge verbinden und in Ihrer Smart Home Umgebung aktivieren

Hue White & Col. Amb. Argenta Spot 1 flg.... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Aufbauspot inkl. Hue GU10 Lampe montieren, Hue Bluetooth App downloaden und schon können Sie Ihr Licht in einem Raum dimmen oder Lichtszenen einstellen

Philips Hue White und Color Ambiance E27 LED Lampe... Philips Hue Starter Set - Schnelle Einbindung in das Hue System möglich: Einfach die LED-Lampe mit der im Lieferumfang enthaltenen Bridge verbinden und in Ihrer Smart Home Umgebung aktivieren

Philips Hue LightStrip+ Basis Set, inkl. Bridge, 2... Philips Hue Starter Set - Schnelle Einbindung in das Hue System möglich: Einfach den LED-LightStrip+ mit der im Lieferumfang enthaltenen Bridge verbinden und in Ihrer Smart Home Umgebung aktivieren

Philips Hue White and Color Ambiance Play Lightbar... Das Hue Play Starter Set - schnelle Einbindung in das Hue System möglich. Zur Steuerung der Hue Play ist eine Philips Hue Bridge notwendig, diese ist im Lieferumfang enthalten.

Philips Hue White and Color Ambiance E14 LED Kerze... Erweiterung für das Philips Hue System - 2x Hue LED WiFi Lampe für alle Philips Hue Starter Sets und 1x Hue Dimmschalter. LED Spots können über den im Lieferumfang enthaltenen Hue Dimmschalter an- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden. Zur Einbindung in Ihr Philips Hue System ist eine Philips Hue Bridge notwendig. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten

Osram Smart+ Lampen im Angebot

Die Filament-Lampen gibt es nun günstiger. Diese sind meiner Meinung nach nicht ganz so hübsch wie die Lampen von Philipe Hue. Die normale E27 Glühbirne gibt es für 19,45 Euro, die goldene Edison-Form kostet 28,99 Euro. Die goldene Glühbirne liegt bei 25,99 Euro, die weiße Globe-Version bei 26,99 Euro. Achtung: Die Filament-Lampen sind nur mit HomeKit und der hauseigenen App kompatibel.

OSRAM SMART+ LED Filament, Bluetooth Lampe mit E27... Für Android Smartphones: Laden Sie die kostenlose LEDVANCE SMART+ App aus dem Play Store herunter und steuern Sie mit der App das SMART+ Bluetooth Produkt direkt und ohne Zusatzgerät

OSRAM SMART+ LED Filament Edison Gold, Bluetooth... Für Android Smartphones: Laden Sie die kostenlose LEDVANCE SMART+ App aus dem Play Store herunter und steuern Sie mit der App das SMART+ Bluetooth Produkt direkt und ohne Zusatzgerät

OSRAM SMART+ LED Filament Gold, Bluetooth Lampe... Für Android Smartphones: Laden Sie die kostenlose LEDVANCE SMART+ App aus dem Play Store herunter und steuern Sie mit der App das SMART+ Bluetooth Produkt direkt und ohne Zusatzgerät

OSRAM SMART+ LED Filament Globe, Bluetooth Lampe... Für Android Smartphones: Laden Sie die kostenlose LEDVANCE SMART+ App aus dem Play Store herunter und steuern Sie mit der App das SMART+ Bluetooth Produkt direkt und ohne Zusatzgerät

Auch günstiger

Hier gelistete Lampen sind mit Zigbee kompatibel und können zum Beispiel direkt über den Echo Plus oder die Hue Bridge gesteuert werden. Alle Osram-Deals gibt es hier.

OSRAM Smart+ Outdoor LED Streifen, ZigBee,... ZigBee Produkt -> Erweitern Sie Ihr Smart Home: Direkt steuerbar über Amazon Echo Show und Amazon Echo Plus. Für die Nutzung mit Amazon Echo, Amazon Echo Dot und Amazon Echo Spot ist ein zusätzliches Gateway nötig

OSRAM Smart+ LED, ZigBee Lampe mit E27 Sockel,... ZigBee Produkt -> Erweitern Sie Ihr Smart Home: Direkt steuerbar über Amazon Echo Show und Amazon Echo Plus. Für die Nutzung mit Amazon Echo, Amazon Echo Dot und Amazon Echo Spot ist ein zusätzliches Gateway nötig

OSRAM Smart+ LED Streifen, ZigBee, warmweiß,... ZigBee Produkt -> Erweitern Sie Ihr Smart Home mit dem Flex 3P Multicolor: Sie können das Leuchtmittel mit ZigBee Gateway und App steuern, direkt mit Echo Plus oder mit Amazon Echo und Amazon Echo fähigem Gateway

Osram Smart+ ZigBee Outdoor schaltbare Steckdose,... Erweitern Sie Ihr Smart Home - Mit diesem schaltbaren Zwischenstecker können Sie Nicht-ZigBee-Geräte in Ihr Lichtsteuerung-System einbinden