App-Tracking unter iOS 14.5: So viele Nutzer erlauben das Tracking

Mit iOS 14.5 hat Apple eine neue Tracking-Option in das Betriebssystem integriert, die mehr Kontrolle über die eigenen Daten geben soll. So kann man selbst entscheiden, welche App Daten an Dritte weitergeben darf. Das von Apple als ATT (App Tracking Transparency) bezeichnete Feature kann auf dem iOS-Gerät unter Einstellungen -> Datenschutz -> Tracking wahlweise aktiviert bzw. deaktiviert werden. Von Apple heißt es dazu:

„Wenn du in das Tracking deiner Aktivitäten einwilligst, kann die App erlauben, dass von der App über dich oder dein Gerät gesammelte Informationen (beispielsweise eine Benutzer- oder Geräte-ID, die aktuelle Werbe-ID deines Geräts, dein Name, deine E-Mail-Adresse oder andere von dir bereitgestellte Daten, die dich identifizieren) mit Informationen, die Dritte über dich oder dein Gerat gesammelt haben oder die mit Apps, Websites oder Eigentum Dritter gesammelt wurden, kombiniert werden.“

Die Experten von Flurry Analytics haben nun spannende Daten bereitgestellt, die sie über mehr als eine Million Mobilanwendungen sammeln konnten und hochgerechnet Einblicke in zwei Milliarden Mobilgeräte liefern können. Für das neue iOS 14.5 bzw. 14.5.1 stellt das Team täglich die sogenannte Opt-In-Rate, also die Anzahl der iOS-Nutzer, die dem App-Tracking zugestimmt haben, zur Verfügung, sowohl in Prozentzahlen für die USA als auch weltweit.

Spannend in diesem Zusammenhang ist der Unterschied der Opt-In-Rate zwischen iOS-Nutzern weltweit und in den USA. Während die Zustimmungsrate weltweit in der ersten Woche nach dem Release von iOS 14.5 zwischen 11 und 13 Prozent schwankte, wurde das App-Tracking von US-Nutzern in der ersten Woche nur von 2 bis 5 Prozent der iOS 14.5-User aktiviert. Die maximale Opt-In-Rate für das App-Tracking lag weltweit laut Flurry Analytics am 2. Mai, also eine Woche nach Veröffentlichung der neuen iOS-Version, bei 13 Prozent.

Nichtsdestotrotz sind diese Opt-In-Raten erwartungsgemäß niedrig. Flurry Analytics prognostiziert dazu, „dass dieser Wandel Herausforderungen für personalisierte Werbung und Attribution mit sich bringt und sich auf die 189 Milliarden Dollar schwere mobile Werbeindustrie weltweit auswirkt.“ Die Zahlen zum App-Tracking in iOS sollen von Flurry Analytics in Zukunft regelmäßig aktualisiert werden.

Grafik: Flurry Analytics.