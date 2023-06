Apple: 1,1 Billionen US-Dollar über das App Store-Ökosystem in 2022 ermöglicht

Apple hat einen neuen Bericht veröffentlicht, in dem der Konzern die wirtschaftlichen Auswirkungen des App Stores hervorhebt. Laut einer Studie, die von den Ökonomie-Fachleuten der Analysis Group durchgeführt wurde, hat das App Store-Ökosystem im Jahr 2022 insgesamt 1,1 Billionen US-Dollar an Rechnungen und Umsätzen generiert, was einem Anstieg von 29 Prozent gegenüber den Daten von 2021 entspricht.

Die von Apple finanzierte Studie umfasst die gesamte App Store-Wirtschaft und konzentriert sich nicht nur auf Käufe, die über Apples App Store- und In-App-Kaufsysteme getätigt werden. Sie umfasst zum Beispiel auch Dienste wie App-basierte Lebensmittelbestellungen, App-basierte Reisekäufe und -buchungen, Fahrteinnahmen („Ride Hailing“) aus Apps, einschließlich Uber und Lyft, und mehr.

„Als beispielsweise die COVID-bedingten Einschränkungen in vielen Teilen der Welt gelockert worden sind, verzeichneten App-Kategorien wie Reisen und Fahrdienste einen deutlichen Nachfrageanstieg. Die Verkäufe von Reisen über iOS-Apps sind in 2022 um 84 Prozent gestiegen, während die Verkäufe über Apps für Fahrdienste um 45 Prozent gewachsen sind.

Der Verkauf von Lebensmitteln hat ebenfalls zu den am schnellsten wachsenden App-Kategorien gehört. Seit 2019 hat sich der Umsatz mit der Lieferung und Abholung von Lebensmitteln per iOS-App mehr als verdoppelt und der Umsatz mit Lebensmitteln mehr als verdreifacht. Darüber hinaus haben Unternehmens-Apps in den letzten Jahren bei Firmen auf der ganzen Welt an Beliebtheit gewonnen. Im Jahr 2022 stellten diese Apps eine der am schnellsten wachsenden Kategorien digitaler Güter und Services in der Schätzung der Analysis Group bei Verkäufen und Umsätzen dar. Das größte Wachstum bei den digitalen Gütern und Services ist in der Kategorie des App-basierten Entertainment verzeichnet worden, da sich in den letzten Jahren bemerkenswerte Trends wie die Creator Economy herauskristallisiert haben und die Bedeutung von Apps, die diesen Bereich unterstützen, gestiegen ist.“