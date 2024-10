Apple Arcade: Am 7. November gibt es vier neue Spiele

Einmal im Monat gibt es bei Apple Arcade einen Schwung neue Spiele. Apple hat jetzt die vier nächsten Games angekündigt, die alle am 7. November bei Apple Arcade erscheinen. Mit dabei sind zwei „Arcade Originals“, also Spiele, die exklusiv für Apple Arcade entwickelt wurden, sowie zwei „Legendäre Spiele“, also Games, die jetzt werbefrei auch bei Arcade zum Download bereitstehen.

Wheel of Fortune Daily

Wheel of Fortune Daily (App Store-Link) ist das perfekte Spiel für Fans von täglichen Wortspielen und Denksportaufgaben. Dieses ultimative Worträtselspiel bringt die Spannung der klassischen TV-Spielshow Bonus Round jeden Tag auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV. Das Spielshow-Erlebnis wurde für das Handy neu interpretiert, und man muss Buchstaben erraten und Rätsel lösen, um virtuelle Preise zu gewinnen. Jeden Tag kommen neue Rätsel zu verschiedenen Themen wie Popkultur, Essen und Trinken, Reisen und mehr hinzu, die für tägliche Herausforderungen und Rätselspaß sorgen.

Drive Ahead! Carcade

Diese neueste Entwicklung der Drive Ahead!-Serie (App Store-Link) bietet Echtzeit-Multiplayer-Chaos und endlosen Spaß mit blitzschnellen Autokämpfen, die das Geschick und Timing auf die Probe stellen. Man kann an globalen Matches teilnehmen oder sich mit Freunden für ein kooperatives Chaos zusammentun und zusammenarbeiten, um die Bestenlisten zu erklimmen. Man kann auch einzigartige Autos wie Monstertrucks, Geländewagen und Muscle Cars in der eigenen Garage sammeln und anpassen. Um das Ganze abzurunden, kann man täglich Rivalen besiegen, um Ruhmespunkte zu sammeln, während man den Bekanntheitsgrad unter den Fahrern steigern und zum Superstar werden kann.

Arkanoid vs Space Invaders+

Arkanoid vs Space Invaders+ (App Store-Link) ist eine aufregende Verschmelzung zweier klassischer Arcade-Spiele, die die Action von Arkanoid mit dem außerirdischen Chaos von Space Invaders verbindet. In diesem spannenden Mashup reflektieren die Spieler gegnerische Angriffe, um Invasoren und Blöcke zu zerstören. In 150 Stages in zwei Modi muss man sich entwickelnde Feindformationen überwinden, über 20 Fähigkeiten beherrschen und herausfordernde Bosse besiegen, um die Galaxie zu retten.

Texas Hold’em Poker: Pokerist+

In Texas Hold’em Poker: Pokerist+ (App Store-Link) kann man strategisch spielen, bluffen und sich mit Spielern aus der ganzen Welt messen. Neue Spieler können von einem leicht verständlichen Tutorial profitieren, während erfahrene Spieler an wöchentlichen Sit’n’Go-Turnieren, speziellen Modi mit einzigartigen Wendungen und multitable Turnieren teilnehmen können.