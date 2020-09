Apple Arcade: Butter Royale, Murder Mystery Machine, Tales of Memo & Overland mit neuen Inhalten

Seid ihr noch Kunde bei Apple Arcade? Dann werft einen Blick auf die folgenden Spiele. Vier Games haben per Update neue Inhalte bekommen, demnach könnte sich ein erneutes Starten lohnen.

Butter Royale: v6.0

Mit Essen spielt man nicht, heißt es ja so schön. In Butter Royale (App Store-Link) ist das aber eure Aufgabe. Ihr müsst gegen 31 Kontrahenten antreten und mit Sauce, Brot und Co. diese erledigen. Neu mit dabei:

Ein neuer KAU, der scharfe Saucenspritzer, wurde hinzugefügt! Übergieße deine Gegner mit scharfer Sauce!

Zeitlich begrenzte Events wurden Butter Royal hinzugefügt! Es handelt sich um spezielle Spielmodi, die nur für kurze Zeit serviert werden!

Duos: Zwei ist besser als eins! Begib dich auf das Butterfeld mit einem Team aus 2 Spielern!

Der Boden ist Butter: Die Butter fließt unaufhörlich, also bleib besser in Bewegung!

Mit goldenem Löffel im Mund geboren: Setze nur seltene Silber- oder Gold-KAUs ein, um deine Gegner zu verputzen!

Muskäse-Verputzung: In diesem Modus spielst du nur mit der Muskäse und jeder Schuss verputzt dich sofort!

Die Nacht der lebenden Brote: Setze deine Nahkampfangriffe ein, um deine Gegner auf diesem brandneuen gruseligen Butterfeld zu besiegen!

Murder Mystery Machine: v1.6

In Murder Mystery Machine (App Store-Link) gilt es zusammen mit den Kommissaren Cassandra Clarke und Nate Houston einen Mordfall aufzudecken. Ab sofort steht das siebte Kapitel zur Verfügung, das folgende Neuheiten bietet.

Gehen Sie im neuen Update für dieses episodische interaktive Krimispiel in der Zeit zurück und spielen Sie als Detektiv Nate Houston, um den Fall zu übernehmen, bei dem er innerhalb der Agentur in Ungnade fiel und in dem Keller landete, in dem wir ihn in Episode 1 gefunden haben. Werden Sie Zeuge des Risses, der zwischen ihm und seinem Partner Lou entstand, der die beiden auseinandergehen sah.

Tales of Memo: v1.3

Bei Tales of Memo (App Store-Link) handelt es sich um ein rundenbasiertes Memory-Spiel, dessen Aufmachung mal etwas anders ist. Wer den Klassiker mag, sollte auch hier vorbei schauen. Neu in Version 1.3:

Der König braucht euch, um den Fluch seines gefrorenen Reichs weiter zu lüften. In Kapitel 2 von Geschichten von Memo hat ein lila Irrlicht in mehr als 40 originellen Leveln mit brandneuen Mechaniken neue Monster losgelassen. Mit neuen Ländern und verlockender Musik. Zudem werden mutige und talentierte können den neuen Herausforderungs-Modus abschließen, um 2 neue Nebenwelten freizuschalten, wo der ultimative Test auf sie wartet.

Overland: v1.2.0

Overland (App Store-Link) ist ein interaktives Strategiespiel mit diversen Kämpfen. Ihr müsst Gegenstände, Waffen und Co. sammeln, um gegen die seltsamen Kreaturen anstinken zu können. Neu in Version 1.2.0:

Neue Hunderasse: Mops

Neuer Level-Typ: Raststätten

Neue Einleitung und neuer Prolog

3 neue Schwierigkeitseinstellungen

7 neue Gameplay-Modifikatoren, darunter die Modi Alle Hunde und Tourist und die Experte-Einstellungen.

Aktualisierte Abzeichen- und Statistikanzeige

Gehe Aufzeichnungen vergangener Reisen durch.

Dialog-, Gegenstands- und Umgebungs-Updates

Verbesserte Verwaltung der Speicherstände! Das neue Speicherstandsystem ermöglicht mehrere Speicherungen auf demselben iCloud-Konto.

Neue Menü-Optionen für den Zugriff auf das Game Center aus dem Spiel heraus.

Verbesserungen bei der Cloud-Synchronisierung, um sicherzustellen, dass Spiele bei Level-Neustarts wieder in den erwarteten Zustand versetzt werden.

Allgemeine Verbesserungen der Touch-Oberfläche bei iOS-Geräten

Verbesserte Controller-Unterstützung für mehrere Geräte

Ein Absturz wurde behoben, der auftreten konnte, wenn beim Spielstart versucht wurde, mit Cloud-Speicherungen zu synchronisieren.

Ein Problem mit dem Absturz von Spielen bei langen Spielsitzungen wurde behoben.

Ein Absturz beim wiederholten Öffnen und Schließen des Organisieren-Menüs wurde behoben.

Ein seltener Absturz wurde behoben, der in manchen Situationen beim Ausrüsten von Charakteren mit permanenten Gegenständen auftreten konnte.

Verschiedene Verbesserungen der Leistung und Stabilität im gesamten Spiel

Verbesserte Unterstützung für Siri Remote mit Apple TV-Geräten