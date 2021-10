Apple Arcade: Neues Spiel Crayola Create & Play+ erschienen

An fast jedem Freitag stellt Apple über das eigene Spiele-Abo Apple Arcade neue Titel für die Sammlung vor. Mittlerweile befinden sich über 200 Titel verschiedenster Genres bei Apple Arcade, die sich ohne weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abos nahtlos auf iPhones, iPads, Macs und dem Apple TV spielen lassen. Für 4,99 Euro im Monat erhält man Zugriff auf alle Apple Arcade-Games.

Mit Crayola Create and Play (App Store-Link) ist nun ein weiterer Neuzugang bei Apple Arcade erschienen. Der Titel von Red Games Co. ist „die offizielle Crayola-Kreativitäts-App, die die Neugier fördert und bei der Entwicklung künstlerischer Unabhängigkeit hilft sowie Kreativität, Fantasie und Experimentierfreude anregen soll“, so das Team von Apple Arcade in einer Mitteilung an uns.

„Entdecke Dutzende von kreativen, vertrauensbildenden Spielen und genieße endlose Stunden produktiven Spiels. Crayola Create & Play+ fördert die Neugierde, die künstlerische Unabhängigkeit und bietet einen sicheren Ort für die Entwicklung des eigenen Ausdrucks. Es ist so viel mehr als nur Zeichnen und Ausmalen von Seiten! Jede der Aktivitäten hilft bei der Entwicklung von Vorstellungskraft und einer kreativen Sichtweise. Im Herzen sind wir alle Kinder, und jeder kann kreativ sein! Unsere regelmäßigen Inhalts-Updates fügen neue Funktionen, Aktivitäten und Lernspiele hinzu. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken und zu meistern!“

So berichtet das Entwicklerteam im deutschen App Store. Die kunterbunte Kreativ-App erlaubt es, mit zahlreichen künstlerischen Werkzeugen zu hantieren und so zu malen, zeichnen, stempeln, Sticker und Glitter zu verwenden und vieles mehr. Auch ungewöhnliche Projekte wie Pixel Art, Glow Art und weiteres finden sich in der App, ebenso wie die Möglichkeit, eigene digitale Haustiere zu erstellen und sie zum Leben zu erwecken.

In einem Farblabor lassen sich darüber hinaus Farben sortieren, mischen und ein bunter Farbgarten mit Schmetterlingen anlegen. Dieser kann sogar in Augmented Reality begutachtet werden. Mini-Games und die Möglichkeit, neue künstlerische Fähigkeiten über Tutorials zu erlernen, runden Crayola Create & Play+ ab. Das Entwicklerteam will zudem in regelmäßigen Abständen neue Inhalte bereitstellen, so dass es einem in der digitalen Kunstschule nicht langweilig wird.