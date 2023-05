Apple Learning Coach: Weiterbildungsprogramm wird auf Deutschland ausgeweitet

Apple Learning Coach ist ein kostenloses Weiterbildungsprogramm, das Lehrcoaches, Spezialisten und Spezialistinnen für digitales Lernen und andere pädagogische Angestellte darin schult, Lehrkräften beim effektiven Einsatz von Apple-Technologien im Unterricht zu helfen. Mehr als 1.900 Personen aus dem Pädagogik-Bereich haben das Programm in den USA bereits absolvier. Darüber hinaus wird das Apple Learning Coach Programm zusätzlich zu den USA bis Ende des Jahres in zwölf weiteren Ländern eingeführt.

Im gesamten Downey Unified School District in Südkalifornien, USA, werden bereits Technologien von Apple im Unterricht in der Schule und in Universitäten verwendet. Unterschiedliche Projekte wie Podcasts mit GarageBand, Animationen mit Keynote und Filme mit Clips werden erstellt und sorgen so für einen Wandel im Klassenzimmer. Im Zentrum steht eine Gruppe von Pädagogen und Pädagoginnen, die ihr Wissen aus dem Apple Learning Coach-Programm genutzt haben, um neue Lehrkonzepte zu integrieren.

Downey Unified beherbergt 22.000 Schüler und Schülerinnen vom Übergangskindergarten bis zur 12. Klasse in 22 Schulen, darunter acht Apple Distinguished Schools. Vor mehr als zehn Jahren hat der Bezirk mit der Verwendung von iPod Touch-Geräten begonnen, um die Lesefertigkeit in englischer Sprache zu fördern. Heute stellen alle Grundschulen allen Schülern und Schülerinnen ein iPad zur Verfügung, und seit der Pandemie sind auch die Mittelschulen 1:1 mit iPads ausgestattet.

„Downey folgt dem Kohärenzmodell, bei dem alle Schulen den gleichen Zugang zu Technologie, Bildung, Werkzeugen und Services haben. So verfügt jede Schule über ein Innovationslabor mit Programmier-, Robotik- und Greenscreen-Filmprojekten. Student Tech Squads bieten Führungsmöglichkeiten, bei denen ältere Schüler:innen als Mentor:innen für jüngere Schüler:innen fungieren und Kreativitäts- und Innovationswettbewerbe über den ganzen Bezirk hinweg organisieren. Ein weiterer Eckpfeiler von Downey ist, dass alle Pädagog:innen die Möglichkeit haben, sich professionell weiterzubilden. Seit der Einführung im Jahr 2021 ist Apple Learning Coach ein Bestandteil dieses Programms. Bis heute gibt es in Downey 15 zertifizierte Apple Learning Coaches, weitere fünf Pädagog:innen nehmen derzeit an dem Programm teil.“

So berichtet Apple im Newsroom zum Apple Learning Coach-Modell. Durch eine Mischung aus Lektionen zum Selbststudium und virtuellen Workshops mit Apple Professional Learning Specialists erlangen alle Apple Learning Coaches ein tieferes Verständnis dafür, wie sie Lehrkräfte im Klassenzimmer bei der Integration von Technologie in den Unterricht unterstützen können. Nach Abschluss des Programms verfügen alle Apple Learning Coaches über ein praktikables Coaching-Portfolio, das sie sofort einsetzen können.

Die Erfolge für den Downey Unified-District sind messbar: In einer Zeit, in der die Schülerzahlen an den öffentlichen Schulen in Kalifornien rückläufig sind, konnte Downey einen Anstieg der Zahlen verzeichnen. In Zukunft plant Apple, das Apple Learning Coach-Programm weiter voranzutreiben: Noch in diesem Jahr will man das Programm auf zwölf weitere Länder ausweiten, darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Fotos: Apple.