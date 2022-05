Apple Music Bug: iPhone-App installiert sich selbst im Dock

Aktuell macht ein Bug in Apple Music auf dem iPhone auf sich aufmerksam und verwirrt Betroffene: Laut verschiedenen Berichten zufolge installiert sich die Apple Music-App beim Herunterladen aus dem App Store direkt in das Dock des iPhones, und nicht wie eigentlich vorgesehen auf dem Homescreen des Smartphones.

Das allein ist schon ärgerlich, aber es kommt noch schlimmer: Die im Dock installierte Apple Music-App verdrängt auch andere Apps, die Nutzer und Nutzerinnen dort abgelegt haben, und nimmt deren Platz ein. Einige Betroffene berichten zudem, dass der Bug auch dazu führte, dass sich Apple Music als Standard-Musikdienst für Siri-Anfragen einrichtete – auch wenn zuvor ein anderer Service wie etwa Spotify dafür konfiguriert worden war.

Offenbar ist das Problem sehr schwer einzugrenzen, da es in verschiedenen Versionen von iOS 15 auftritt und somit nicht mit einem aktuellen Update zusammenhängt. Auch unterschiedliche iPhone-Modelle seien betroffen, wie Sarah Prez von TechCrunch berichtet. Zuerst entdeckt wurde der Apple Music-Bug vom iOS-Entwickler Kevin Archer, der den Fehler auch in einem Video bei Twitter festhielt.

Seems like if you download the Apple Music app from App Store, it will automatically appear on your device (iPhone) dock, more than this, it will change any other 3d party app with the Music app. If on your dock, you only have Apple apps it won’t do anything. pic.twitter.com/c0pkO9G2pq

— Kevin Archer (@IM_Kevin_Archer) May 5, 2022