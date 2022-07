Apple Music Sessions: Apple präsentiert Live-Auftritte in 3D-Audio

Am Wochenende hat Apple den Start seiner neuen Serie auf Apple Music bekannt gegeben: Bei den Apple Music Sessions dürfen wir uns über exklusive Live-Auftritte aufstrebender Künstlerinnen und Künstler freuen, die in 3D-Audio aufgezeichnet werden.

Los geht es mit zwei kurzen Auftritten von Carrie Underwood und Tenille Townes, die in den neuen hochmodernen Studios von Apple Music in Nashville, Tennessee, aufgenommen wurden.

Die Apple Music Sessions starten in Nashville mit einer Reihe von Country-Künstlern, darunter Ronnie Dunn, Ingrid Andress und viele andere, und Apple plant, die Reihe in Zukunft auch auf andere Musikgenres auszuweiten.

Was ich etwas schade finde: Die Auftritte von Carrie Underwood und Tenille Townes umfassen jeweils nur drei Songs. Für mich reicht das nicht, um so richtig in die Musik eintauchen zu können. Aber am Ende sind es halt auch nur Sessions und keine kompletten Konzerte. Finden könnt ihr die Mitschnitte am einfachsten, wenn ihr in der Musik-App nach „Apple Music Sessions“ sucht.

Fotos: Apple