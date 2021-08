Apple TV: Apple-Ingenieure pessimistisch bezüglich Wohnzimmer-Hardware

In diesem Jahr, genauer gesagt im April 2021, hat Apple seit längerem die eigene Set Top Box, das Apple TV, aktualisiert. Unter anderem gibt es eine überarbeitete Siri Remote, 3 GB RAM, HDMI 2.1, WiFi 6.0 und einen neuen Apple A12-Prozessor mit 6 Kernen. Mit deutschen Preisen von 199 Euro (32 GB) bzw. 219 Euro (64 GB) ist die Streaming- und Gaming-Box allerdings auch nicht ganz günstig, vor allem, wenn man sich Geräte der Konkurrenz von Amazon oder Google ansieht.

Weitere Kritik an Apples Wohnzimmer-Gadgets, zu der auch der aktuelle HomePod mini gehört, äußerte kürzlich der wohlbekannte Bloomberg-Redakteur Mark Gurman in seinem wöchentlichen Tech-Newsletter „Power On“. Er erklärt unter anderem das Apple TV für obsolet, da Inhalte auf zig verschiedenen Geräten verfügbar gemacht werden, und hält daher auch den Kaufpreis von 199 Euro aufwärts für deutlich übertrieben. „Aber weder das Upgrade noch die bisherigen Funktionen der Set-Top-Box rechtfertigen es, im Jahr 2021 199 USD für ein solches Gerät auszugeben“, so Gurman. Laut seiner Aussage sehen sogar Apples eigene Ingenieure die Strategie für Wohnzimmer-Geräte skeptisch.

„Wenn Apple wirklich effektiv sein will, könnte es einfach den Preis seiner Box senken, eine billige ‚Stick‘-Version mit 4K herstellen oder Funktionen hinzufügen, die es wirklich lohnenswert machen. Aber im Moment ist es schwer zu glauben, dass das bald passieren wird, vor allem, weil Apple-Ingenieure mir sagten, dass das Unternehmen keine starke Wohnzimmer-Hardware-Strategie hat und dass es intern nicht viel Optimismus gibt.“

Gurman kritisiert darüber hinaus auch, dass das Apple TV im Verlauf der Zeit zahlreiche Überarbeitungen erfahren, aber trotzdem nie große Marktanteile gewonnen hat. Er bezeichnet das Apple TV als ein „nahezu sinnloses Accessoire“ und führt Daten von Strategy Analytics aus dem Jahr 2020 an: Das Apple TV kommt lediglich auf 2 Prozent auf dem Streaming-Markt.

Aktuell soll Apple an einem kombinierten Gerät für das Wohnzimmer arbeiten, das ein Apple TV mit einem HomePod verbindet und laut Gurman im Jahr 2023 erscheinen soll. Sollte auch dieser Schritt daneben gehen, „könnte es für Apple an der Zeit sein, darüber nachzudenken, das Apple TV in das gleiche Regal wie andere Wohnzimmerprodukte wie den iPod HiFi und den High-End HomePod zu stellen“, so Gurman.