Badland 2: Premium-Plattformer kostet erstmals nur 49 Cent

Badland 2 (App Store-Link) ist eine Mischung aus Plattformer, Puzzle und Abenteuer und macht richtig viel Spaß. Das Spiel ist jetzt schon seit Ende 2015 verfügbar, das letzte Update ist auf Dezember 2017 datiert. Dennoch: Zum aktuellen neuen Bestpreis möchten wir noch einmal auf das wirklich tolle Spiel hinweisen.

Mit einem kleinen schwarzen Etwas flattert man in zahlreichen Leveln durch die Gegend und muss gefährlichen Hindernissen ausweichen. Was mich aber wirklich fasziniert, ist die unglaubliche Aufmachung des Spiels: Alle paar Sekunden entdeckt man neue Spielelemente und muss sofort entscheiden, wie man mit der neuen Situation umgeht. Und wenn doch mal etwas schiefgeht, sieht das in den meisten Fällen nicht nur unglaublich witzig aus, sondern ist auch nicht weiter schlimm: Die Checkpoints sind ziemlich fair gesetzt und man muss nicht das ganze Level erneut bewältigen.

In Badland 2 gibt es keine Werbung und keine In-App-Käufe. Die Eintrittskarte kostet aktuell nur 49 Cent – günstiger gab es das Spiel noch nie. Der Download ist 192,2 MB groß, mit 4,4 Sternen bewertet und zudem auf dem Apple TV verfügbar. Werft abschließend noch einen Blick in den Trailer.