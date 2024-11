Black Friday bei Sennheiser: Vier Produkte mit bis zu 44 Prozent Rabatt

Das Shopping-Event des Black Fridays und Cyber Mondays wirft auch hierzulande bereits seine Schatten voraus. Nun hat auch ein großer und bekannter Audio-Hersteller gleich mehrere Deals für den Black Friday bekanntgegeben: Sennheiser bietet gleich vier aktuelle Produkte mit Rabatten an. Wir zeigen euch, welche es sind und wieviel Geld ihr beim Kauf sparen könnt.

Sennheiser Momentum 4 Wireless

Mit dem Momentum 4 Wireless erleben Nutzer und Nutzerinnen mitreißenden Sound und bleiben dank adaptiver Geräuschunterdrückung ganz bei der Sache. Die Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden sorgt für einen langanhaltenden Hörgenuss. Die Kopfhörer sind in den Farben Black, Graphite und White erhältlich, angenehm zu tragen und somit für jede Gelegenheit geeignet. Im Webshop von Sennheiser zahlt man nur 229,99 statt 369,99 Euro, was einem Rabatt von 38 Prozent entspricht. Amazon legt aktuell sogar noch etwas drauf und bietet das Modell in drei Farben für jeweils 199,99 Euro an, was gleich 46 Prozent Rabatt sind.

Sennheiser Momentum True Wireless 4

Der Momentum True Wireless liefert erstklassige Audioqualität gepaart mit zukunftsweisenden Features. Der Klang ist auf die Vorlieben der Nutzer und Nutzerinnen zugeschnitten, außerdem bieten die kabellosen Earbuds innovative Funktionen wie Auracast und anpassbares ANC mit einer Laufzeit von bis zu 30 Stunden. Das Modell ist in den Farben Graphite, Black Copper und Metallic Silver erhältlich. Im Sennheiser Webshop kostet der Momentum True Wireless 4 199,99 statt 299,99 Euro, so dass sich 33 Prozent sparen lässt. Auch Amazon ist wieder mit am Start und bietet sogar 34 Prozent Rabatt, so dass für das Modell lediglich 197 Euro fällig werden.

Sennheiser HD 450BT

Der HD 450BT liefert jeden Tag Sennheiser-Sound und dazu eine Kombination aus Audioqualität, kabelloser Freiheit, einer Akkulaufzeit von 30 Stunden sowie nahtlosen Zugriff auf den Sprachassistenten. Darüber hinaus verfügt der HD 450BT über eine aktive Geräuschunterdrückung, die dafür sorgt, dass man unabhängig von der Umgebungslautstärke ein Klangerlebnis ohne Ablenkungen genießen kann. Bei Sennheiser im Webshop kostet der HD 450BT derzeit 79,99 statt 139,99 Euro, was 44 Prozent Rabatt entspricht. Bei Amazon lässt sich das Modell zum gleichen Preis für 79,99 Euro erwerben.

Sennheiser Ambeo Soundbar Mini

​Trotz ihres kompakten Designs überzeugt die Ambeo Soundbar Mini mit raumfüllendem Klang. Dabei passt sich die Soundbar, die sich nahtlos in jede Einrichtung einfügt, automatisch der Akustik des Raumes an. Das Angebot bei Sennheiser, bei dem die Soundbar von 799,99 auf 449,99 Euro reduziert ist, gilt ab dem 25. November 2024. Bei Amazon lässt sich jetzt schon sparen: Dort ist die Ambeo Soundbar Mini mit 27 Prozent Rabatt für 584,99 Euro zu haben.

Die Black Friday-Angebote von Sennheiser gelten vom 18. November bis zum 2. Dezember 2024. Die Ausnahme bildet der Deal der Sennheiser Ambeo Soundbar Mini, hier startet die Rabattaktion ab dem 25. November dieses Jahres.