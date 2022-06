Bosch Smart Home: Rauchwarnmelder II ist jetzt offiziell verfügbar

Das Bosch Smart Home-System haben wir in Verbindung mit den Heizkörperthermostaten in der Vergangenheit bereits genauer unter die Lupe genommen (zum Artikel). Die Lösung von Bosch bietet aber neben der Bridge und den Thermostaten auch noch weitere Produkte, um das eigene Zuhause zu automatisieren und bequem per App steuern zu können. Zu diesen gehören unter anderem Tür- und Fensterkontake, Bewegungssensoren und ein Rauchmelder.

Letzterer wurde vor kurzem um ein neues und aktualisiertes Modell, den Bosch Rauchwarnmelder II, erweitert. Die neue Generation kann nicht nur mittels eingebauter Sirene vor Rauch warnen, sondern leitet den Alarm auch gleich an alle weiteren vernetzten Rauchmelder des Herstellers weiter. So soll gewährleistet werden, dass man auf jeden Fall informiert wird, wenn es irgendwo in den eigenen vier Wänden zu einer Rauchentwicklung oder gar einem Brand kommt. Zusätzlich wird man auch über die Bosch-App informiert, sollte ein solcher Fall auftreten.

Auch bei der Vernetzung mit anderen Geräten wurde der Bosch Rauchwarnmelder II verbessert. Kommt es zu einem Alarm aufgrund eines Brandes, können beispielsweise automatisch die Rolladen nach oben fahren, um so Fluchtwege freizugeben. Auch bei Einbrüchen, bei denen die Tür- und Fensterkontakte ausgelöst werden, spielt der Rauchwarnmelder II mit und startet den Warnton der eingebauten Sirene.

Eingebauter Verschmutzungskompensator reduziert Fehlalarme

Ebenfalls in der Neuerscheinung integriert ist ein Verschmutzungskompensator. Wenn der Rauchwarnmelder II beispielsweise durch gewöhnlichen Hausstaub verschmutzt wird, wird dies vom Gerät erkannt und der Verschmutzungsgrad angepasst. Auf diese Weise sollen Fehlalarme reduziert werden.

Der neue Bosch Rauchwarnmelder II benötigt eine 3V-Batterie, um funktionieren zu können. Diese lässt sich austauschen, was laut Hersteller nach etwa fünfjähriger Laufzeit der Fall sein soll. Im Lieferumfang enthalten ist neben der 3V-Lithium-Batterie auch Montagematerial zum Schrauben und Kleben. Der 11 x 11 x 3,7 cm große Bosch Rauchwarnmelder II ist ab sofort bei Amazon in weißer Farbe zum Preis von 95,90 Euro bei kostenlosem Versand erhältlich. Das Vorgängermodell kann auf der gleichen Produktseite für 56,99 Euro erworben werden.