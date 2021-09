California streaming: AR-Logo, Wallpaper & Twitter-Hashflag

Am 14. September steht das nächste Apple Event an. Die entsprechenden Einladungen wurden gestern veröffentlicht. Und passend zur anstehenden Keynote gibt es noch ein paar kleine Details. Unter anderem gibt es mal wieder eine kleine versteckte Augmented Reality-Funktion, die das Apple-Logo der Einladung in eure eigenen vier Wände projiziert.

Besucht mit dem iPhone einfach die Webseite www.apple.com/de/apple-events/ und klickt auf die Event-Grafik. Nun öffnet sich eure Kamera und ihr könnt das Apple-Logo im Raum platzieren, verkleinern, vergrößern oder drehen.

Wallpaper für iPhone, iPad und Mac

Wenn eure Vorfreude so groß ist oder euch die Einladung so gut gefällt, könnt ihr euch bei 9to5Mac das passende Wallpaper für das iPhone, iPad oder Mac herunterladen und einrichten.

#AppleEvent auf Twitter

Wenn ihr euch bei Twitter über das anstehende #AppleEvent informiert, könnt ihr jetzt auch den entsprechenden Hashtag nutzen. Automatisch wird hinter dem Hashtag auch ein Apple-Logo angezeigt.