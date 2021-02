Cloud Battery: Kleines Dienstprogramm behält alle Akkustände im Blick

Nicht immer kann man die aktuellen Akkustände der eigenen Apple-Geräte im Blick behalten. Liegt das iPhone während der Arbeit in der Tasche, oder will man wissen, über wie viel Restsaft der Apple Pencil am iPad noch verfügt, lohnt sich der Download einer App wie Cloud Battery (App Store-Link). Das kleine Tool des Entwicklers Alan Yan ist kostenlos im App Store verfügbar und kann mittels eines In-App-Kaufes in Höhe von 2,29 Euro werbefrei geschaltet werden. Der Download ist 99 MB groß und erfordert zudem iOS 12.0 bzw. watchOS 6.0 oder neuer, eine deutsche Lokalisierung besteht bisher noch nicht.

Mit Cloud Battery hat man die aktuellen Akkustände aller verfügbaren Apple-Geräte jederzeit und auf jedem Gerät im Blick. Neben der App für iOS, iPadOS und watchOS hält der Entwickler auch eine macOS-Anwendung (Mac App Store-Link) im Mac App Store bereit, die sich ebenfalls kostenlos herunterladen lässt. Damit die Akkustände jederzeit auf dem neuesten Stand gehalten werden können, nutzt Cloud Battery eine iCloud-Synchronisation und ist zudem auf eine Hintergrundaktualisierung der Apps angewiesen.

Doch die reine Akkuanzeige aller über iCloud verbundener Apple-Geräte ist nicht die einzige Funktion von Cloud Battery. Die Anwendung kann auch Benachrichtigungen ausgeben, wenn der Akkustand eines Geräts niedrig ist oder ein aktuell aufgeladenes Gerät voll befüllt wurde und vom Strom getrennt werden kann. Zudem hält die App ein iOS 14- und Today-Widgets sowie Apple Watch-Komplikationen bereit. Auch ohne In-App-Kauf kann Cloud Battery problemlos und ohne Einschränkungen für alle Apple-Geräte verwendet werden. Solltet ihr das kleine Tool hilfreich finden, erwägt den kleinen Obolus für den Entwickler, um seine Arbeit zu unterstützen.