N26: Frisches Update für die Banking-App mit neuen Features

Wir sind ja immer wieder offen für neue technische Errungenschaften – bei unseren Bankkonten gehen wir aber weiterhin einen traditionellen Weg. Ein reines Online-Konto, wie es von der Bank N26 (App Store-Link) seit einiger Zeit im App Store angeboten wird, führt niemand aus der appgefahren-Redaktion.

Die Entwickler von N26 bleiben aber stetig am Ball, um ihr digitales Konto den Nutzern weiter schmackhaft zu machen. So wurde vom N26-Team jetzt ein weiteres Update für iOS auf den Weg gebracht, das auch schon in Kürze im App Store in Deutschland in den Startlöchern stehen dürfte. Bei einem kleinen Blick in den App Store wurde zumindest mir die Aktualisierung noch nicht angezeigt, aber es ist davon auszugehen, dass sie in den nächsten Stunden angezeigt wird.

Mit dem Update erhalten die User von N26 unter iOS überarbeitete Transaktionsdetails: Diese wurden neu gestaltet und bieten nun mehr Informationen sowie zusätzliche Funktionen. Ebenfalls neu sind Infos zu fehlgeschlagenen Kartenzahlungen. In der Banking-App erscheint im Home-Feed eine Infokarte, wenn eine Transaktion nicht ausgeführt werden konnte, die auch den Grund für die fehlgeschlagene Transaktion anzeigt.

Regeln für Spaces schnell und einfach ändern

Eine weitere Neuerung betrifft die sogenannten Spaces in N26, Unterkonten zur einfacheren Verwaltung der Finanzen. Hier lassen sich ab sofort die Regeln für Spaces auch direkt im „Bearbeiten“-Tab des jeweiligen Spaces erstellen und ändern. Schon mit dem letzten Update erhielten die User die Möglichkeit, weitere Funktionen in der Aufrundungsregel nutzen zu können: Wenn man diese aktiviert, aktualisiert oder deaktiviert, erhält man in der App eine entsprechende Benachrichtigung.

Schon seit längerem gibt es auch eine Option, Moneybeam-Kontakte über QR-Codes hinzufügen zu können oder über TransferWise Überweisungen in 38 verschiedenen Währungen zu tätigen. Die aktuell mehr als 5 Millionen Nutzer von N26 zeigen sich offenbar bisher zufrieden mit ihrem digitalen Konto: Im Durchschnitt gibt es für die iOS-App im App Store sehr gute 4,6 von 5 Sternen.