Deezer HiFi Room: Kuratierte Playlists und Alben in FLAC-Qualität

Viele Musikstreaming-Dienste bieten ihren Nutzern auf Wunsch eine verbesserte Streaming-Qualität ihrer Inhalte. Wer mit den Standard-Bitraten von bis zu 320 kbps nicht zufrieden ist, kann verlustfreie Formate über zusätzliche HiFi-Abos buchen. Auch der Streaming-Service Deezer (App Store-Link) hat mit Deezer HiFi ein solches Abo im Portfolio. Das Abonnement lässt sich drei Monate lang kostenlos testen und kostet danach 14,99 Euro/Monat. Kündigungsfristen gibt es nicht.

Nun gibt es für Fans von High Fidelity-Musik einen neuen Content Channel mit Musik aus den letzten 50 Jahren auf Deezer. Im sogenannten HiFi Room hat der Musikstreaming-Dienst für Nutzer des Deezer HiFi-Abonnements zahlreiche Playlists und Alben zusammengestellt, die Sound in FLAC-Qualität bieten. Die kuratierten Inhalte reichen von Klassikern aus den 1970er Jahren wie „I Wanna Be Your Lover” von Prince bis hin zu aktuellen Hits wie Ariana Grandes „God is a Woman”.

Der HiFi Room ist nur für HiFi-Abonnenten in der Browser-Version sichtbar und wird wöchentlich aktualisiert. Innerhalb des Channels finden sich drei Bereiche mit HiFi-Inhalten. So werden diese von Deezer spezifiziert:

HiFi-Playlists : 15 exklusive Playlists mit einmaligem HiFi-Erlebnis decken eine breite Palette an Genres ab – von Rock bis Klassik. Wer seinen musikalischen Horizont erweitern will, kann Latin und K-Pop mit globalen Acts wie BTS und J Balvin entdecken.

: 15 exklusive Playlists mit einmaligem HiFi-Erlebnis decken eine breite Palette an Genres ab – von Rock bis Klassik. Wer seinen musikalischen Horizont erweitern will, kann Latin und K-Pop mit globalen Acts wie BTS und J Balvin entdecken. Die perfekte Plattensammlung : In dieser Musikkollektion finden sich die besten Alben aus jedem Jahr und Jahrzehnt. So können sich Nutzer*innen durch die Musikgeschichte durchhören, mit Nirvana in den Neunziger Jahren oder Alicia Keys in den Zweitausendern.

: In dieser Musikkollektion finden sich die besten Alben aus jedem Jahr und Jahrzehnt. So können sich Nutzer*innen durch die Musikgeschichte durchhören, mit Nirvana in den Neunziger Jahren oder Alicia Keys in den Zweitausendern. Neuauflagen: Hier können HiFi-Fans überarbeitete Versionen anhören und Sounds wie aus dem Aufnahmestudio genießen.

Im Deezer HiFi-Abo gibt es insgesamt 52 Millionen Songs in FLAC-Qualität sowie die Möglichkeit, das Sony 360 Reality-Hörerlebnis zu nutzen. Um den 360-Grad-Surround-Sound zu hören, muss die App 360 By Deezer (App Store-Link) heruntergeladen werden. Deezer HiFi ist auf vielen Geräten verfügbar: Neben der mobilen und Desktop-App auch auf Fernsehern und Lautsprecher der Marken Bang & Olufsen, Bluesound, Bose, Sony, Sonos und weiteren.