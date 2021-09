Die Top-Themen der Woche: Günstiges Zubehör im Fokus

Die mittlerweile fast vergangene Woche war so etwas wie die Ruhe vor dem Sturm. Am kommenden Dienstag steht die Apple Keynote an, auf die wir alle so lange gewartet haben: Tim Cook und sein Team dürften uns nicht nur das iPhone 13, sondern auch die Apple Watch Series 7 und vielleicht noch einige andere Gadgets vorstellen. Natürlich könnt ihr die Präsentation im Live-Stream verfolgen und nebenbei einen Blick auf unseren Live-Ticker werfen.

Bis dahin werfen wir noch einen Blick auf zwei Produkte, die beweisen, dass praktisches Zubehör gar nicht teuer sein muss. Los geht es mit dem Dual-Ladegerät von Xlayer, das ihr mit dem Gutscheincode APPGEFAHREN2 nur noch heute für 11,11 Euro statt 14,95 Euro bekommt. Für Prime-Kunden ist der Versand sogar kostenlos.

XLayer Ladegerät Dual Typ C (USB-C)/USB QC 3.0... Ladegerät mit 2 USB-Ladeports (1x USB, 1x USB-C)

Schnellladen über beide Anschlüsse dank 20W & 18W Ladeleistung

Nächte Woche wird der Tag Bottle Base, eine Fahrradhalterung für die Apple AirTags, noch einmal genauer unter die Lupe genommen. Mittlerweile haben wir unsere Bestellung erhalten, der erste Eindruck ist wirklich klasse. Und mit einem Preis von 9,95 Euro ist dieses robuste Spritzgussteil gar nicht mal so teuer.

