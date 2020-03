Die Top-Themen der Woche: Pandemie, Trackpad & Unterhaltung

Die ganze Welt kennt aktuell nur ein Thema: Coronavirus. Ein ernstes Thema, trotzdem dürfen wir den Spaß an der Freude nicht verlieren. Ein echter Klassiker aus dem App Store ist da besonders gefragt: Plague Inc (App Store-Link). In dem Spiel muss man die Menschheit mit einem Killer-Virus vernichten. Gerade jetzt wirklich makaber. Die Entwickler haben aber angekündigt: Schon bald soll es einen Spielmodus geben, in dem man eine Pandemie wird bekämpfen können.

Falls es auf eurem iPhone oder iPad nicht ganz so extrem zur Sache gehen soll, lohnt sich ein Blick auf Monument Valley 2 (App Store-Link). Der Puzzle-Klassiker aus dem App Store wird zum ersten Mal kostenlos angeboten – ein Geschenk, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Geschenkt gibt es bei Disney+ auch etwas. Sieben Tage kann man den neuen Streaming-Dienst kostenlos ausprobieren – perfekt also, wenn man erst einmal herein schnuppern möchte und einen Blick auf das Angebot werfen will. Registriert euch dafür einfach über diese Sonderseite und ladet dann die App auf euer iPhone, iPad oder Apple TV. Natürlich ist Disney+ auch für viele andere Endgeräte verfügbar.

Gelernt werden muss auch wieder: Apple hat am Dienstag iOS 13.4 und iPadOS 13.4 veröffentlicht. Neu hinzugekommen ist eine Maus- und Trackpad-Steuerung für das iPad. Der volle Umfang kann aktuell nur mit dem Magic Trackpad 2 genutzt werden, bald aber wird es auch Tastaturhüllen mit Trackpad geben. Sechs wichtigste Gesten könnt ihr jetzt schon einmal verinnerlichen.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick