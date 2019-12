Dlf Audiothek: Mediathek des Deutschlandradios jetzt mit Apple Watch-Support

Die Sender vom Deutschlandfunk sind seit jeher für qualitative Radiobeiträge bekannt. Mit der App Dlf Audiothek (App Store-Link) kann man seit einiger Zeit auch mobil auf viele Inhalte zugreifen. Der Download der Anwendung ist kostenlos und benötigt neben iOS 10.0 oder neuer auch mindestens 61 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Das Interface kann auch komplett in deutscher Sprache genutzt werden. In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements findet man ebenfalls nicht in der App.

Die drei Radiokanäle Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova senden dauerhaft werbefrei viele Sendungen zum aktuellen Tagesgeschehen in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Der Musikanteil ist daher eher gering, vornehmlich finden sich Info-Beiträge, Nachrichten, Interviews, aber auch Hörspiele und Medienrezensionen im Programm der drei Deutschlandfunk-Sender.

Livestreams und „Mein Radio“ auf Apple Watch

In der Dlf Audiothek gibt es nicht nur einen Livestream von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova, sondern auch „alle Sendungsinhalte aus den drei Programmen des Deutschlandfunks“, wie es in der App Store-Beschreibung heißt. Auf einer Startseite lässt es sich thematisch sortiert durch aktuelle Beiträge scrollen, im Reiter „Mein Radio“ lässt sich das Hörvergnügen personalisieren. Dort können favorisierte Themen und Sendungen festgelegt und darauf basierend ein individuelles Radioprogramm abgespielt werden.

Mit dem nun veröffentlichten Update auf Version 2.0.6 haben die Entwickler des Deutschlandradios ihrer eigenen Audiothek nun ein neues praktisches Feature spendiert: Eine Unterstützung für die Apple Watch. Damit kann über die nun vorhandene Watch-App ein Livestream von Dlf, Dlf Kultur und Dlf Nova direkt am Handgelenk gestartet werden. Im Anschluss muss man lediglich einen Bluetooth-Kopfhörer zur Wiedergabe auswählen, um sich die Audio-Inhalte anhören zu können. Zudem gibt es eine „Entdecken“-Funktion mit verschiedenen Themengebieten, Zugriff auf Playlists und die am iPhone konfigurierbare Option „Mein Radio“, in der sich Lieblingssendungen sammeln lassen. Wir finden: Eine tolle und gelungene Erweiterung der praktischen Dlf Audiothek-Anwendung. Das Update auf Version 2.0.6 ist ab sofort für alle Nutzer im App Store verfügbar.