Doodle Jump: Klassiker bekommt ProMotion-Support auf dem iPhone 13 Pro

Hach ja, Doodle Jump. Das kleine Plattform-Hüpf-Spiel gehörte zu einer der ersten Games im App Store und erfreut sich mittlerweile sogar eines gewissen Kultstatus. Doodle Jump (App Store-Link) kann aktuell für kleine 0,49 Euro aus dem deutschen App Store geladen werden und benötigt zudem iOS 10.0 oder neuer auf dem Gerät sowie etwa 67 MB an freiem Speicherplatz.

Das Spielprinzip von Doodle Jump dürfte den meisten von uns bekannt sein: Durch Neigen des Geräts versucht man, eine ständig auf und ab hüpfende Figur von Plattform zu Plattform zu bewegen und so immer weiter nach oben zu klettern. Mittlerweile hat das Entwicklerteam von Lima Sky das Spiel deutlich erweitert und bietet ganze elf verschiedene Welten an, die es zu entdecken gilt. Von Unterwasser-, Dschungel- und Weihnachts-Welten und sogar einer Retro-80s-Levelumgebung ist alles dabei, was das Gamer-Herz begehrt.

Mit dem jetzt erfolgten Update auf Version 3.23.5, das seit ein paar Tagen im deutschen App Store zu haben ist, hat Lima Sky nun auch ein kleines Extra speziell für Besitzer und Besitzerinnen der neuen iPhone 13 Pro (Max)-Generation auf den Weg gebracht. Doodle Jump macht nämlich auf diesen Geräten von einer ProMotion-Unterstützung Gebrauch, so dass die Animationen noch flüssiger dargestellt werden. Weitere Neuerungen gibt es mit dieser Aktualisierung nicht, aber das Update ist wie immer kostenlos und kann ab sofort im App Store auf eure iPhones und iPads geladen werden.