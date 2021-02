EasyPark: Finden und Bezahlen von Parkplätzen jetzt auch über Apple CarPlay

Digitale Parkscheine per App buchen zu können, ist eine relativ neue Angelegenheit und wird mittlerweile von vielen Parkplatz-Apps unterstützt. Leider ist die Auswahl der Anbieter im Verlauf der Zeit immer größer geworden, so dass man sich gerade im Urlaub oder in einer fremden Stadt fragen muss, welche Anwendung auf den lokalen Parkplätzen unterstützt wird. HandyParken München, We Park, Park and Joy oder Park Now sind nur einige der Apps, die aktuell auf dem Markt sind.

Auch der Anbieter EasyPark (App Store-Link) mischt auf diesem Gebiet mit und bietet den eigenen Nutzern die Option, in über 2.000 Städten Europas Parkplätze zu finden und Parktickets dann bargeldlos in der App über PayPal, VISA- oder Mastercard-Kreditkarte, Apple Pay oder SEPA Direct zahlen zu können. Die lästige Suche nach Kleingeld, der Gang zum Parkscheinautomaten und das Platzieren des kleinen Parkscheins im Auto entfällt.

Neue App-Kategorien für CarPlay mit iOS 14

Wie der Parkplatz-Anbieter nun mitteilt (via Heise), unterstützt die EasyPark-App ab sofort auch Apples CarPlay. Damit sei man der erste Anbieter in Europa, der das System von Apple unterstützt. Dank des CarPlay-Supports können iPhone-Besitzer ihren Parkplatz somit direkt über das Infotainment-System ihres Fahrzeugs suchen und buchen, ohne ihr Smartphone aus der Tasche holen zu müssen.

Mit iOS 14 hat Apple es externen Dienstleistern, darunter solchen von Parkplatz-Apps, vereinfacht, ihre Services in CarPlay anbieten zu können. Nach wie vor ist das Fahrzeug-System restriktiv gehalten und erlaubt es nur wenigen externen Diensten, Aktionen im Infotainment-System anzeigen zu können. Seit iOS 14 sind immerhin Apps für Elektro-Tankstellen und Essens-Lieferdienste zur Abholung neu hinzu gekommen – und auch EasyPark als erste ihrer Art.