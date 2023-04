Einfache Beta-Verwaltung jetzt auch mit macOS Ventura 13.4 und watchOS 9.5

Mit iOS 16.4 und iPadOS 16.4 hat Apple den Zugriff auf Beta-Versionen für iPhone und iPad geändert und beschränkt. Nur noch Entwickler und Entwicklerinnen, die bei Apple registriert sind, können die Vorabversionen laden und ausprobieren. Zur Legitimation muss man sich mit seiner Apple ID einloggen und kann die Beta-Versionen dann bequem direkt auf iPhone und iPad verwalten. Das Installieren von Profilen ist nicht mehr notwendig.

Mit den neuen Beta-Versionen von macOS 13.4 und watchOS 9.5, wird die Beta-Verwaltung auch auf dem Mac und der Apple Watch umgestellt. Über die Softwareaktualisierung lässt sich sowohl die Entwickler- als auch die Public Beta deutlich einfacher installieren.

Durch die Änderung will Apple sicherstellen, dass zukünftig nur noch registrierte Entwickler und Entwicklerinnen Zugriff auf die offizielle Beta-Version erhalten. Das Gleiche gilt für die öffentlichen Betas, wobei der Zugang zum öffentlichen Beta-Programm kostenlos ist und jedem offensteht, im Gegensatz zum Entwickler-Programm, das 99 US-Dollar pro Jahr kostet. So will Apple auch sicherstellen, dass keine externen oder gar schädliche Profile den Weg auf die Geräte finden.

Zum Start der Beta-Versionen von iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 und macOS 14 im Sommer, werden nur noch registrierte Entwickler und Entwicklerinnen Zugriff auf die Betas erhalten. Die Public Beta kommt erst ein paar Wochen später raus, hier muss man sich also etwas länger gedulden.